11-річний хлопчик підірвався на вибуховому пристрої в полі на Харківщині: дитину госпіталізовано

У селі Зарічне Старосалтівської громади на Харківщині 8 травня стався вибух, унаслідок якого постраждала дитина.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 11-річний хлопчик натрапив у полі на невідомий предмет, який здетонував.

Дитину з пораненнями госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу.

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