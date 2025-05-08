293 1
11-річний хлопчик підірвався на вибуховому пристрої в полі на Харківщині: дитину госпіталізовано
У селі Зарічне Старосалтівської громади на Харківщині 8 травня стався вибух, унаслідок якого постраждала дитина.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 11-річний хлопчик натрапив у полі на невідомий предмет, який здетонував.
Дитину з пораненнями госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Михаил Макаренко #494225
показати весь коментар08.05.2025 19:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль