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11-річний хлопчик підірвався на вибуховому пристрої в полі на Харківщині: дитину госпіталізовано

швидка

У селі Зарічне Старосалтівської громади на Харківщині 8 травня стався вибух, унаслідок якого постраждала дитина.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 11-річний хлопчик натрапив у полі на невідомий предмет, який здетонував. 

Дитину з пораненнями госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу. 

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Автор: 

діти (5099) міна (363) Харківська область (904)


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Цікаво,що робила дитина в полі? Збирала ягідки? Де батьки цієї дитини? Чи це було їх завдання?
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08.05.2025 19:47 Відповісти
 
 