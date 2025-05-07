175 дітей залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині, - ОВА

Станом на зараз, у громадах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, залишаються 175 дітей. Обов’язкова евакуація триває.

Про це розповів на онлайн-брифінгу начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У населених пунктах, віднесених до територій, зон активних бойових дій, у нас залишається близько 27,5 тисяч осіб цивільного населення, з яких 175 – це діти", - сказав Петлін.

Він зазначив, що до зони активних бойових дій відносять 17 громад на території Донеччини, яка наразі контролюється українською владою.

На сьогодні у зоні активних бойових дій залишилися громади: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Загалом, за словами Петліна, на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються близько 280 000 цивільних, з яких 21 200 – це діти. Обов’язкова евакуація у регіоні триває.

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Також в ОВА розповіли, що на підконтрольній українській владі території Донецької області обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, проходить наразі у восьми населених пунктах.

"Триває евакуація з Краматорського та Покровського районів. Залишилось вісім населених пунктів, де було прийняте рішення (про примусову евакуацію, - ред.), і там залишається 173 дитини", - сказав Петлін.

Посадовець додав, що за тиждень – з 30 квітня по 6 травня - з Донецької області було загалом евакуйовано у примусовий спосіб 71 дитину.

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