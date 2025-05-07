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Новини Обстріли Покровська
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Росіяни наблизилися до Покровська, але ЗСУ стримують наступ, - ОВА

відновлено стелу біля Покровська

Російські війська ще більше просунулися в напрямку Покровська, але українські сили оборони стримують наступ.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація в місті залишається найскладнішою на всій лінії фронту. Щодня Покровськ зазнає обстрілів з боку армії РФ - ворог використовує керовані авіабомби, ствольну артилерію та FPV-дрони.

Попри постійні атаки, в місті залишаються близько 2 тисяч жителів. Там досі працюють кілька магазинів і комунальні служби. Водночас гуманітарну допомогу доставити вкрай важко - окупанти обстрілюють майже всі автомобілі, які прямують до міста.

"Лише в певний час доби за погодженням із нашими військовими нам вдається завезти гуманітарну та медичну допомогу", - підкреслив Філашкін.

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Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Покровськ (640) Покровський район (610)


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Вадим Філашкін. В Украіні українці закінчились
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07.05.2025 18:00 Відповісти
Як це, наблизились? Три місяці розказували в новинах, що ситуація під Покровськом стабілізована і ЗСУ перейшли в контрнаступ. А тут, "наблизились".
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07.05.2025 18:00 Відповісти
Усі ж звикли що хтось за них має в окопі відбивати штурми кацапів, тому й наблизились.
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07.05.2025 18:15 Відповісти
Жаль. Поки є ресурси в ***** на просування, миру не буде. (Він сам про це каже, просто його зелька та захід не слухають, а щось балаболять в ноосферу)
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07.05.2025 18:23 Відповісти
 
 