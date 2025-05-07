Росіяни наблизилися до Покровська, але ЗСУ стримують наступ, - ОВА

Російські війська ще більше просунулися в напрямку Покровська, але українські сили оборони стримують наступ.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація в місті залишається найскладнішою на всій лінії фронту. Щодня Покровськ зазнає обстрілів з боку армії РФ - ворог використовує керовані авіабомби, ствольну артилерію та FPV-дрони.

Попри постійні атаки, в місті залишаються близько 2 тисяч жителів. Там досі працюють кілька магазинів і комунальні служби. Водночас гуманітарну допомогу доставити вкрай важко - окупанти обстрілюють майже всі автомобілі, які прямують до міста.

"Лише в певний час доби за погодженням із нашими військовими нам вдається завезти гуманітарну та медичну допомогу", - підкреслив Філашкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російські обстріли Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту, - Міненерго