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Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
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Через російські обстріли Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту, - Міненерго

У Міненерго повідомили, що ЗАЕС під загрозою блекауту через обстріли РФ

Внаслідок ворожого обстрілу тимчасово окупована Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують станцію із об’єднаною енергосистемою України. Через російську атаку одна із ліній одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

У Міненерго наголосили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У відомстві додали, що від початку повномасштабного російського вторгнення Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

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Автор: 

обстріл (28700) електроенергія (6217) Запорізька АЕС (1412)


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Цікаво: від чого ви хочете відволікти увагу, постійно пхаючи "новини" про цю АЕС?
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07.05.2025 16:38 Відповісти
Не відновлювати живлення, це проблеми руських і гросі
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07.05.2025 16:54 Відповісти
Вона знаходиться на окупованій території так нехай вже нею кацапський росатом займається .
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07.05.2025 17:32 Відповісти
 
 