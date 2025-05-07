Через російські обстріли Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту, - Міненерго

Внаслідок ворожого обстрілу тимчасово окупована Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують станцію із об’єднаною енергосистемою України. Через російську атаку одна із ліній одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

У Міненерго наголосили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У відомстві додали, що від початку повномасштабного російського вторгнення Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

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