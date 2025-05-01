Поблизу українських АЕС за останній тиждень фіксується продовження бойової активності, - МАГАТЕ

Поблизу Запорізької, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС упродовж останнього тижня продовжувалися вибухи, прольоти дронів або сигнали повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) із посиланням на генерального директора Рафаеля Гроссі.

"На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні команда МАГАТЕ продовжувала чути віддалені вибухи щодня протягом останнього тижня, що є постійним нагадуванням про потенційні небезпеки, з якими стикається ядерна безпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда МАГАТЕ провела обхід об'єкта для спостереження за діяльністю на ньому, відвідала всі аварійні пункти управління шести реакторів, системи безпеки четвертого блоку і два сховища свіжого палива.

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Крім того, на Південноукраїнській АЕС команда МАГАТЕ повідомила про численні сигнали повітряної тривоги протягом минулого тижня. З місця події команда отримала інформацію про те, що в ніч на 25 квітня шість безпілотників було виявлено на відстані 1,5 км від станції, що збіглося зі звуками військової активності, яка, імовірно, виходила від спроби їх збити", - зазначено в повідомленні агентства.

Також повідомляється, що на Хмельницькій АЕС вранці 30 квітня члени команди МАГАТЕ були змушені сховатися через повітряну тривогу.

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