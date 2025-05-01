На ЧАЕС тривають роботи з ремонту конфайнменту, - МАГАТЕ

Українські інженери та будівельники продовжують ремонт Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС, який був серйозно пошкоджений внаслідок атаки безпілотника на початку цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Наразі на об'єкті зосереджені зусилля на оцінці повного масштабу збитків, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Очевидно, що споруда для утримання, побудована за величезні гроші і за значної міжнародної підтримки, зазнала значної шкоди", - проінформував Гроссі.

Він додав, що внаслідок пошкодження не сталося жодного радіоактивного викиду і що НБК здатний продовжувати виконувати свою захисну функцію.

Група МАГАТЕ, що працює на ЧАЕС, нещодавно відвідала НБК, щоб обговорити зусилля, що тривають на об'єкті, з оцінювання структурної цілісності будівлі після атаки, яка сталася майже три місяці тому, та поспостерігати за ремонтом внутрішнього і зовнішнього облицювання для запобігання проникненню води.

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Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, президент Зеленський зранку повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

В МАГАТЕ підтвердили удар дроном по захисному саркофагу четвертого блоку Чорнобильської АЕС.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив, що російські війська атакували Чорнобильську АЕС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту примусити Росію до миру силовими методами, щоб запобігти глобальній катастрофі після удару РФ по ЧАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.