Утримання Чорнобильської зони торік коштувало Україні 2,3 мільярда
У 2024 році Україна витратила 2,31 млрд грн на підтримку в безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС, об’єкта "Укриття" та інші підтримуючі заходи. Це на 9,5% більше, ніж роком раніше (2,11 млрд грн).
Про це повідомили в аналітичному центрі DiXI Group.
До витрат також належать обробка та утилізація радіоактивних відходів, екологічна безпека у зоні відчуження тощо.
Згідно із запланованим бюджетом, минулого року на управління Зоною відчуження передбачалося 2,51 млрд грн. Тож, Держагентством з управління зоною відчуження (ДАЗВ) було освоєно 92% від плану.
Торік 60,6% витрачених коштів, або 1,4 млрд грн, було спрямовано на підтримку у безпечному стані зупинених енергоблоків ЧАЕС та об’єкта "Укриття", який було збудовано у вигляді захисного накриття над саркофагом четвертого реактора станції.
Ще 0,44 млрд грн, або 19% видатків, склали витрати на підтримку екологічно безпечного стану у зоні відчуження й обов’язкового відселення.
Крім того, 0,43 млрд грн (18,6%) спрямовано на дезактивацію, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів і роботи з будівництва комплексу "Вектор", де ці заходи здійснюються.
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Інші витрати, серед яких збереження етнокультурної спадщини постраждалих регіонів від Чорнобильської катастрофи, керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження та радіологічний захист населення, склали 0,04 млрд грн, або 1,8% від загальних видатків.
У 2025 році витрати на управління зоною відчуження заплановано на рівні 2,71 млрд грн.
Як повідомлялося, уночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Унаслідок удару зафіксовані суттєві пошкодження.
На безпеку пошкодженого укриття Кабмін виділив 1,5 млрд грн. Зрештою, саркофаг на Чорнобильській АЕС вдалося загасити тільки на початку березня.
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