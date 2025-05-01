На ЧАЭС продолжаются работы по ремонту конфайнмента, - МАГАТЭ

Украинские инженеры и строители продолжают ремонт Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, который был серьезно поврежден в результате атаки беспилотника в начале этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сейчас на объекте сосредоточены усилия на оценке полного масштаба ущерба, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ. Очевидно, что сооружение для содержания, построенное за огромные деньги и при значительной международной поддержке, понесло значительный ущерб", - проинформировал Гросси.

Он добавил, что в результате повреждения не произошло ни одного радиоактивного выброса и что НБК способен продолжать выполнять свою защитную функцию.

Группа МАГАТЭ, работающая на ЧАЭС, недавно посетила НБК, чтобы обсудить усилия, которые продолжаются на объекте, по оценке структурной целостности здания после атаки, которая произошла почти три месяца назад, и понаблюдать за ремонтом внутренней и внешней облицовки для предотвращения проникновения воды.

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Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.