Сибига после атаки РФ на ЧАЭС: Россию необходимо принудить к миру силой
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Российский беспилотник нанес удар по Чернобылю, повредив новый безопасный конфайнмент и вызвав пожар на месте одной из самых страшных ядерных катастроф в истории. Лидеры, собравшиеся сегодня в Мюнхене, стоят перед выбором: остановить Россию или столкнуться с глобальной катастрофой. Россию необходимо принудить к миру силой", - заявил он.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль