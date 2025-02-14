РУС
Сибига после атаки РФ на ЧАЭС: Россию необходимо принудить к миру силой

Сибига в 80 годовщину Ялтинской конференции предостерег партнеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский беспилотник нанес удар по Чернобылю, повредив новый безопасный конфайнмент и вызвав пожар на месте одной из самых страшных ядерных катастроф в истории. Лидеры, собравшиеся сегодня в Мюнхене, стоят перед выбором: остановить Россию или столкнуться с глобальной катастрофой. Россию необходимо принудить к миру силой", - заявил он.

Смотрите также: Песков об ударе РФ по ЧАЭС: Это провокация, наши военные такого не делают. ВИДЕО

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Также читайте: Российский дрон повредил оболочку укрытия ЧАЭС и оборудование в гараже техобслуживания кранов, - ГИЯРУ

