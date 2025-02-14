Российский дрон повредил оболочку укрытия ЧАЭС и оборудование в гараже техобслуживания кранов, - ГИЯРУ

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара и пожара повреждена целостность внешней оболочки нового безопасного конфаймента и оборудования в гараже технического обслуживания кранов. Работы по ликвидации пожара и оценка последствий продолжаются.



По состоянию на 08:00 утра радиационное состояние на площадке без изменений", - говорится в сообщении.

Там отметили, что влияние события на безопасность Нового безопасного конфаймента объекта "Укрытие" требует дополнительной оценки.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

