Российский дрон повредил оболочку укрытия ЧАЭС и оборудование в гараже техобслуживания кранов, - ГИЯРУ
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, передает Цензор.НЕТ.
"В результате удара и пожара повреждена целостность внешней оболочки нового безопасного конфаймента и оборудования в гараже технического обслуживания кранов. Работы по ликвидации пожара и оценка последствий продолжаются.
По состоянию на 08:00 утра радиационное состояние на площадке без изменений", - говорится в сообщении.
Там отметили, что влияние события на безопасность Нового безопасного конфаймента объекта "Укрытие" требует дополнительной оценки.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
"обидві сторони мають утриматись від ударів по ядерним об'єктам"
А фріки додадуть:
"путін проста любіт свой народ"