Новости Удар дрона по ЧАЭС
3 469 10

Российский дрон повредил оболочку укрытия ЧАЭС и оборудование в гараже техобслуживания кранов, - ГИЯРУ

РФ ударила по саркофагу ЧАЭС дроном. Какие повреждения

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара и пожара повреждена целостность внешней оболочки нового безопасного конфаймента и оборудования в гараже технического обслуживания кранов. Работы по ликвидации пожара и оценка последствий продолжаются.

По состоянию на 08:00 утра радиационное состояние на площадке без изменений", - говорится в сообщении.

Там отметили, что влияние события на безопасность Нового безопасного конфаймента объекта "Укрытие" требует дополнительной оценки.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Автор: 

обстрел (29700) ЧАЭС (570) ядерная безопасность (522) ГИЯРУ (22) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+9
Тикніть це мордою Тампону що він зі своїм кращим другом ****** наробив
14.02.2025 11:20 Ответить
+7
"переговори" від кровавого пуйла, якого боготворить трамп.
14.02.2025 11:12 Ответить
+3
росія міжнародний терорист... А дивлячись на міжнародних членососів мабуть цей світ заслуговує на ядерну війну..
14.02.2025 12:10 Ответить
чекаємо від Західних імпотентів:

"обидві сторони мають утриматись від ударів по ядерним об'єктам"

А фріки додадуть:

"путін проста любіт свой народ"
14.02.2025 11:14 Ответить
такі люди як Трамп просто не зважають на події, які не вкладаються в їхнє бачення ситуації..., ось він вбив собі в голову, що путін страшно переймається, що його люди гинуть у цій війні й все, крапка..., йому ніхто не доведе, що, якщо ти переймаєшся за людей, но не треба нападати на сусідів...
14.02.2025 12:12 Ответить
І він (світ) її (ядерну війну) неодмінно отримає 😢😢😢
14.02.2025 12:59 Ответить
менше пий щоб не двоїлось
14.02.2025 12:42 Ответить
"Внаслідок удару і пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки Нового безпечного конфаймента та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Джерело: https://censor.net/ua/n3535756
14.02.2025 13:39 Ответить
 
 