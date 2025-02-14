Дрон РФ ночью ударил по саркофагу Чернобыльской АЭС, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.



Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что РФ не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики.

"И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - подытожил он.

