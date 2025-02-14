РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8720 посетителей онлайн
Новости Война
21 284 105

Дрон РФ ночью ударил по саркофагу Чернобыльской АЭС, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.

Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что РФ не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики.

"И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - подытожил он.

Читайте: Российскому генерал-майору сообщили о подозрении в разграблении Чернобыльской АЭС. Убытки - более миллиарда

РФ вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном
РФ вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном

РФ вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном
РФ вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном
РФ вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном

Автор: 

война (1455) Зеленский Владимир (22050) Киевская область (4370) обстрел (29700) ЧАЭС (570) Припять (1) война в Украине (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Якби Україна вдарила дроном по Курській АЕС, Америка вже б кричала про ескалацію.
А путіну все можна - він же свій.
показать весь комментарий
14.02.2025 09:22 Ответить
+57
Ой як не вдобно.... магате знову обісралося і не знає що сказати.... Ау де, блть, озабоченості!!!! Вимагаю ВЕЛИКИХ ПРЕВЕЛИКИХ!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 09:20 Ответить
+36
Світ має знати!

США і Трамп особисто підтримують кровавого ман'яка і терориста путіна!
показать весь комментарий
14.02.2025 09:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якби Трамп був принциповим і сильним президентом, то на такий подзотильнік ху..ла, українські Ф-16, збили б 6 сушек , 6 ракет 6 точок підвіски і пиво пить.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:26 Ответить
Трамп цього не бачить, бо смокче.
показать весь комментарий
15.02.2025 02:05 Ответить
А от цікаво, чи дойшло до Трампа, що його дружбан путін, на наступний же день, смачно так, єхидно і з розмаху, плюнув прямо в морду Трампу?
показать весь комментарий
15.02.2025 02:55 Ответить
Переміріє.... це не перемога! та не мир! Пакт Роберта та Рігентропа ми вже проходили історія повторюєтся... війна буде через деякий час знову...
показать весь комментарий
15.02.2025 08:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 