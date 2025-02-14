В МАГАТЭ подтвердили атаку на ЧАЭС: дрон попал в защитный саркофаг 4-го энергоблока. ФОТО
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке МАГАТЭ в Х.
В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв со стороны нового укрытия, которое защищает остатки четвертого реактора Чернобыльской АЭС, повлекший пожар. Им сообщили, что в крышу попал беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что этот инцидент и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности".
"Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности", - сказал он.
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
15 млн моцкалів здохнуть від променевої хвороби в муках 😄
краіні , що важко усвідомити це злодійство і варварство однієі
істоти , так як воно не людина ,
а тварюка , яку потрібно розтоптати і знищити !!
+ тиск на нас, що далі можуть бути робочі реактори, і не дроном.....
Це хороші красиві парні. Їхня економіка страждає. Вони страждають. Воювали пліч о пліч в другій свівовій. Гарні відносини х путіним (с) Трамп
Ясное дело, что это будет испошьзовано как дополнительный аргумент для переговоров, а раша просто будет прикидываться веником и рассказывать, что это не их дрон и они не в курсе.
"Какие ваши даказателства?!"
Дрон - ЧИЙ ???
Кінчене магате так і не знайшло сил видавити з себе - ЧИЙ він .!!
Хоч би би не повісили це на Україну , і то вже буде добре . Уйобки безхребетні .
Готовности до чого? До висловлення стурбованости? Бо досі навіть на це не спромоглися.