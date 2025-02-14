РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Фото
7 500 45

В МАГАТЭ подтвердили атаку на ЧАЭС: дрон попал в защитный саркофаг 4-го энергоблока. ФОТО

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке МАГАТЭ в Х.

В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв со стороны нового укрытия, которое защищает остатки четвертого реактора Чернобыльской АЭС, повлекший пожар. Им сообщили, что в крышу попал беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Скрін МАГАТЕ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что этот инцидент и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности".

Скрін МАГАТЕ

"Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности", - сказал он.

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Смотрите также: Попытка штурма позиций ВСУ со стороны оккупантов сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, - ГУР. ВИДЕО

МАГАТЕ наслідки ЧАЕС
МАГАТЕ наслідки ЧАЕС
МАГАТЕ наслідки ЧАЕС

Автор: 

беспилотник (4317) МАГАТЭ (444) ЧАЭС (570)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
І шоо, ''моготе'' буде ''підвищено стурбоване''.
показать весь комментарий
14.02.2025 09:58 Ответить
+20
Кремлівський вбивця і карлик недоношений таке витворяє в нашій
краіні , що важко усвідомити це злодійство і варварство однієі
істоти , так як воно не людина ,
а тварюка , яку потрібно розтоптати і знищити !!
показать весь комментарий
14.02.2025 10:01 Ответить
+13
Так починаються перемовини з канібалами.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шоо, ''моготе'' буде ''підвищено стурбоване''.
показать весь комментарий
14.02.2025 09:58 Ответить
Не переймайтесь, то не на довго, 2-3 дні ...
показать весь комментарий
14.02.2025 10:03 Ответить
Якщо всі світові інституції нікуя не можуть зробити гопнику з ЯЗ , то замість них треба мати свою ЯЗ
показать весь комментарий
14.02.2025 10:22 Ответить
А якби він був замінований, вже б попіл летів над Данією в лондон.
показать весь комментарий
14.02.2025 09:59 Ответить
Московит живильної радіації не хоче 😆
показать весь комментарий
14.02.2025 10:11 Ответить
Моцква буде знищена радіоактивним попелом
15 млн моцкалів здохнуть від променевої хвороби в муках 😄
показать весь комментарий
14.02.2025 10:15 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 10:18 Ответить
МАГАТЕ інформувало куйла.що після візитів в Україну наводчика "гросі" .дрон влучив в укриття Чорнобильської АЕС.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:01 Ответить
Кремлівський вбивця і карлик недоношений таке витворяє в нашій
краіні , що важко усвідомити це злодійство і варварство однієі
істоти , так як воно не людина ,
а тварюка , яку потрібно розтоптати і знищити !!
показать весь комментарий
14.02.2025 10:01 Ответить
І знаєте що зроблять - не путіна будуть наказувати/чмирити, а нас примушуватимуть підписати 'мир'
показать весь комментарий
14.02.2025 10:09 Ответить
Ну .? І де ж ваші - крайні озабоченості .??
показать весь комментарий
14.02.2025 10:02 Ответить
Крайніше вже нема куди ))
показать весь комментарий
14.02.2025 10:04 Ответить
Так починаються перемовини з канібалами.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:03 Ответить
***** прощупує реакцію світу...
+ тиск на нас, що далі можуть бути робочі реактори, і не дроном.....
показать весь комментарий
14.02.2025 10:08 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 10:11 Ответить
Поцілуй його у пузо нижче нижче о якраз
показать весь комментарий
14.02.2025 10:27 Ответить
Поцілили в чорнобильский саркофаг? І шо? А нішо. Це ж вам не капітолійський горбок...
показать весь комментарий
14.02.2025 10:11 Ответить
Але ж мирно влучив, правда?
показать весь комментарий
14.02.2025 10:12 Ответить
Я працював на ЧАЕС у 13-14.Цю арку при мені будували.Там 50+тис.тон металокострукцій.Видно по фото що пошкодження не дуже великі.Як можна відповісти?Знищить розподільчі мережі навколо Курчатовської АЕС.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:13 Ответить
Спочатку хоча б потрібно перекрити нафтопровід "Дружба"!
показать весь комментарий
14.02.2025 10:15 Ответить
тут важливий сам факт. Схочуть - то знищать 50 тис.тон. І нічого їм не буде
показать весь комментарий
14.02.2025 17:44 Ответить
Що ще рашиські варвари мають зробити що б світ не мовчав і повстав проти ціє злочиної орди ? відчуваєтся повний провал єрмаківської дипломатії і комунікації та бездіяльність діаспори так і переселенці які мали не мовчати ,а проводити акції протесту і блокувати рашиські дип. установи.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:16 Ответить
Апофіоз зермаковської дипломатії це влаштувати дебош на молитовному сніданку в США
показать весь комментарий
14.02.2025 10:20 Ответить
Треба терміново знімати санкції з росії.
Це хороші красиві парні. Їхня економіка страждає. Вони страждають. Воювали пліч о пліч в другій свівовій. Гарні відносини х путіним (с) Трамп
показать весь комментарий
14.02.2025 10:17 Ответить
Разом перемогли Наполеона
показать весь комментарий
14.02.2025 10:21 Ответить
Натякаєте на Зеленського?
показать весь комментарий
14.02.2025 11:17 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 11:31 Ответить
за G7 забули. Терміново повернути страждальну росію туди. Її несправедливо виключили
показать весь комментарий
14.02.2025 17:45 Ответить
І ШО ?
показать весь комментарий
14.02.2025 10:20 Ответить
Пока идет война будут лететь дроны, ракеты, снаряды, мины, пули. И не важно, кто там чего хочет. Идут боевые действия.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:24 Ответить
***** хоче світ а не мир. Просто всі чомусь не правильно перекладають з розійського слово "мир"
показать весь комментарий
14.02.2025 10:26 Ответить
Та угомонитесь вы...
Ясное дело, что это будет испошьзовано как дополнительный аргумент для переговоров, а раша просто будет прикидываться веником и рассказывать, что это не их дрон и они не в курсе.
"Какие ваши даказателства?!"
показать весь комментарий
14.02.2025 10:23 Ответить
Ну і нахер те НЕМОГАТЕ? Така ж безкорисна організація яку фінансують терористи і диктатори що і ООН і ОБСЕ
показать весь комментарий
14.02.2025 10:24 Ответить
В МАГАТЕ підтвердили атаку на ЧАЕС: дрон влучив у захисний саркофаг 4 енергоблоку ))
Дрон - ЧИЙ ???
Кінчене магате так і не знайшло сил видавити з себе - ЧИЙ він .!!
Хоч би би не повісили це на Україну , і то вже буде добре . Уйобки безхребетні .
показать весь комментарий
14.02.2025 10:33 Ответить
Фюрер відмітив по своєму розмову з Трампом,як принижувати так принижувати до кінця.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:51 Ответить
"МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності"…

Готовности до чого? До висловлення стурбованости? Бо досі навіть на це не спромоглися.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:52 Ответить
 
 