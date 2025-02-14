В МАГАТЭ подтвердили атаку на ЧАЭС: дрон попал в защитный саркофаг 4-го энергоблока. ФОТО

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке МАГАТЭ в Х.

В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв со стороны нового укрытия, которое защищает остатки четвертого реактора Чернобыльской АЭС, повлекший пожар. Им сообщили, что в крышу попал беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что этот инцидент и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности".

"Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности", - сказал он.

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

