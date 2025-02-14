Шмыгаль об ударе РФ по ЧАЭС: Это вызов всему миру

В ночь на 14 февраля российский беспилотник нанес удар по укрытию разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость немедленных санкций против ядерной отрасли России и призвал международных партнеров к решительным действиям.

Шмыгаль

"Сегодня ночью россия попала дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. Спасатели потушили пожар, радиационный фон сейчас в норме", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что этот террористический акт в очередной раз демонстрирует жестокость Кремля и его полное безразличие к человеческим жизням.

"Удар по укрытию, которое бережет от радиационной угрозы, - это вызов всему миру. Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора", - подчеркнул премьер.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

