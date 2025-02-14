Шмыгаль об ударе РФ по ЧАЭС: Это вызов всему миру
В ночь на 14 февраля российский беспилотник нанес удар по укрытию разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость немедленных санкций против ядерной отрасли России и призвал международных партнеров к решительным действиям.
Об этом он написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью россия попала дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. Спасатели потушили пожар, радиационный фон сейчас в норме", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что этот террористический акт в очередной раз демонстрирует жестокость Кремля и его полное безразличие к человеческим жизням.
"Удар по укрытию, которое бережет от радиационной угрозы, - это вызов всему миру. Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора", - подчеркнул премьер.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зачєм нам мір, в котором нєт россіі?
А Укрытие-2 над ним.
Вообщем, скорее всего лишь дополнительный повод для прекращения огня будет и не более.
скажіть, будь ласка, чи це норма та чи такий фон був раніше?
https://www.saveecobot.com/radiation-maps#12/51.4346/30.0177/gamma/ara+arc+clua+cuc+crc
https://dev.ua/news/helion-microsoft-1738327050 Стартап Helion, який будує термоядерний реактор для Microsoft, залучив $425 млн інвестицій