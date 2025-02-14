РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8720 посетителей онлайн
Новости
2 551 22

Шмыгаль об ударе РФ по ЧАЭС: Это вызов всему миру

Шмигаль

В ночь на 14 февраля российский беспилотник нанес удар по укрытию разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость немедленных санкций против ядерной отрасли России и призвал международных партнеров к решительным действиям.

Об этом он написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью россия попала дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. Спасатели потушили пожар, радиационный фон сейчас в норме", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что этот террористический акт в очередной раз демонстрирует жестокость Кремля и его полное безразличие к человеческим жизням.

"Удар по укрытию, которое бережет от радиационной угрозы, - это вызов всему миру. Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора", - подчеркнул премьер.

Читайте: Удар дрона РФ по ЧАЭС: радиационный фон остается в пределах нормы

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Читайте также: Япония предоставит Украине грант в почти $58 млн на восстановление

Автор: 

радиация (323) ЧАЭС (570) Шмыгаль Денис (2863) война в Украине (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ось наслідки розмов рудого дурня із кривавим недопалком. Після дзвінкка Трамбона до ***** до третьої світовій лишилось личиний час
показать весь комментарий
14.02.2025 10:39 Ответить
+3
******* по Курській АЕС у відповідь, не жувати шмарклі.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:42 Ответить
+2
А хто такий Шмигаль?? Якби Єрмак заявив...Але він нове х/б приміряє,як у Фіделя кастрованого з Куби ...
показать весь комментарий
14.02.2025 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагадало
Зачєм нам мір, в котором нєт россіі?
показать весь комментарий
14.02.2025 10:56 Ответить
Ось наслідки розмов рудого дурня із кривавим недопалком. Після дзвінкка Трамбона до ***** до третьої світовій лишилось личиний час
показать весь комментарий
14.02.2025 10:39 Ответить
Монтаж этого нового Укрытия-2 завершен в 2019 году. Появилось оно над 4 блоком в 2017 году. До этого его там вообще не было 30 лет. Но было еще совковое Укрытие-1. Которое с 1987 года там стоит.
А Укрытие-2 над ним.
Вообщем, скорее всего лишь дополнительный повод для прекращения огня будет и не более.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:41 Ответить
Все так, але ядерні станції то така штука, де краще не ризикувати зовсім.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:44 Ответить
Я мав на увазі нормальних людей.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:21 Ответить
на онлайн карті радіаційного фону в районі 4-го енергоблоку чаес наразі є показники 4970, 4428, 2657 н3в/год ( при нормі до 200 н3в/год), є й інші нижчі показники
скажіть, будь ласка, чи це норма та чи такий фон був раніше?

https://www.saveecobot.com/radiation-maps#12/51.4346/30.0177/gamma/ara+arc+clua+cuc+crc
показать весь комментарий
14.02.2025 11:03 Ответить
Якшо подивитись дані заминулі дні, то вони так само високі. Може це датчики десь в середині укриття.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:22 Ответить
******* по Курській АЕС у відповідь, не жувати шмарклі.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:42 Ответить
Якби люди думали про наслідки ,але ми не такі ,давайте КАЕС ,а те що хмара радіоактивних речовин полетить в Україну нікого не хвилює
показать весь комментарий
14.02.2025 11:51 Ответить
Краще нехай хмара летить з Курська, ніж з Чорнобиля. Чи ви не згодні?
показать весь комментарий
14.02.2025 14:22 Ответить
оху..нно занепокоєний виклик, всі вже гризуть нігті, що ж то буде далі...
показать весь комментарий
14.02.2025 10:54 Ответить
А хто такий Шмигаль?? Якби Єрмак заявив...Але він нове х/б приміряє,як у Фіделя кастрованого з Куби ...
показать весь комментарий
14.02.2025 11:05 Ответить
світ мовчить
показать весь комментарий
14.02.2025 11:06 Ответить
А до цього, значить, "виклика усьому світу" не було? ТРИ роки війни -- то *****... Ніхто - Шмигаль - воно і є ніхто.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:48 Ответить
світ мовчить -світу пі**й
показать весь комментарий
14.02.2025 11:48 Ответить
А тим часом, коли ми купуєм старе лайно, світ не стоїть на місці

https://dev.ua/news/helion-microsoft-1738327050 Стартап Helion, який будує термоядерний реактор для Microsoft, залучив $425 млн інвестицій
показать весь комментарий
14.02.2025 12:19 Ответить
 
 