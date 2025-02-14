Удар дрона РФ по ЧАЭС: радиационный фон остается в пределах нормы

Радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС после удара российского дрона остается в пределах нормы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

