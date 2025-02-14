2 912 22
Удар дрона РФ по ЧАЭС: радиационный фон остается в пределах нормы
Радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС после удара российского дрона остается в пределах нормы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
Монтаж этого нового Укрытия-2 завершен в 2019 году. Появилось оно над 4 блоком в 2017 году. До этого его там вообще не было 30 лет. Но было еще совковое Укрытие-1. Которое с 1987 года обветшало конечно. Тем не менее повторяю еще в 2017 его вообще не было. Так, что ветер прикидывать и палец слюнявить не надо.