Новости Удар дрона по ЧАЭС
2 912 22

Удар дрона РФ по ЧАЭС: радиационный фон остается в пределах нормы

Беспилотник попал в ЧАЭС. Радиационный фон в норме

Радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС после удара российского дрона остается в пределах нормы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Также смотрите: Мародерство на ЧАЭС: сообщено о подозрении российскому генерал-майору Ртищеву, - Нацполиция. ФОТО

война (1455) радиация (323) ЧАЭС (570) ГСЧС (5151) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+5
А насправді радіація вже повзе у мінськ
14.02.2025 10:08 Ответить
14.02.2025 10:08 Ответить
+2
Удар по ЧАЕС це відповідь тим хто пропонує замінувати всі АЕС. путлеру пофіг на ваши погрози.
14.02.2025 10:05 Ответить
14.02.2025 10:05 Ответить
+2
А що там Трамп? Любить путлєра і розуміє?
14.02.2025 10:08 Ответить
14.02.2025 10:08 Ответить
Удар по ЧАЕС це відповідь тим хто пропонує замінувати всі АЕС. путлеру пофіг на ваши погрози.
14.02.2025 10:05 Ответить
14.02.2025 10:05 Ответить
Якби він був замінований, білорусі вже б не існувало.
14.02.2025 10:09 Ответить
14.02.2025 10:09 Ответить
Радіаційний фон на території Чорнобильської АЕС після удару російського дрона залишається в межах норми.Якщо радіаційний фон в межах норми із дирою в укритті, тоді для чого укриття???
14.02.2025 10:07 Ответить
14.02.2025 10:07 Ответить
Кроме того, что ты "безфамильный", так еще и безмозглый...
14.02.2025 10:15 Ответить
14.02.2025 10:15 Ответить
Лиш той, хто сам без "сірої речовини в черепній коробці" бачить, аналогічно світ і людей.Іншими словами-"із горшка Валєри,ніхто ,ніколи і нічого більше не можна взяти ,як те,чим він наповнений"
14.02.2025 10:24 Ответить
14.02.2025 10:24 Ответить
Саркофаг побудований не для стримання від умовної радіації, а для того щоб те що залишилось від енергоблоку не руйнувалося погодніми умовами: від снігу, дощу, вітру і тд. Від прямих сонячних променів, від дебілів-сталкерів які пролізуть на територію зони.
14.02.2025 10:33 Ответить
14.02.2025 10:33 Ответить
https://chnpp.gov.ua/nbk/index.html.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:09 Ответить
А що там Трамп? Любить путлєра і розуміє?
14.02.2025 10:08 Ответить
14.02.2025 10:08 Ответить
А насправді радіація вже повзе у мінськ
14.02.2025 10:08 Ответить
14.02.2025 10:08 Ответить
Ветер северный, умеренный до сильного.
14.02.2025 10:17 Ответить
14.02.2025 10:17 Ответить
Тепер у бульбофюрера виросте ще одна голова..
14.02.2025 10:19 Ответить
14.02.2025 10:19 Ответить
Швидше ще одна срака!
14.02.2025 10:43 Ответить
14.02.2025 10:43 Ответить
У БФ - навряд чи, а от у його майбутніх онуків...
14.02.2025 13:10 Ответить
14.02.2025 13:10 Ответить
Гарно,що на Марсі немає поки АЕС...так,що Ілонутрампу не варто турбуватися .. ще 9 травня святкувати.....
14.02.2025 10:17 Ответить
14.02.2025 10:17 Ответить
https://t.me/voynareal/109270 😡 Двигун від Шахеда терористів та наскрізна діра у саркофагу ЧАЕС Подивимось у що виллється «злість членів Мюнхенської зустрічі»…
показать весь комментарий
14.02.2025 10:25 Ответить
В еще большее желание достигнуть прекращение огня. Чтобы дроны и ракеты больше не летели.
14.02.2025 10:28 Ответить
14.02.2025 10:28 Ответить
до вечора вітер буде північний
14.02.2025 10:29 Ответить
14.02.2025 10:29 Ответить
Значит обьясняю.
Монтаж этого нового Укрытия-2 завершен в 2019 году. Появилось оно над 4 блоком в 2017 году. До этого его там вообще не было 30 лет. Но было еще совковое Укрытие-1. Которое с 1987 года обветшало конечно. Тем не менее повторяю еще в 2017 его вообще не было. Так, что ветер прикидывать и палец слюнявить не надо.
14.02.2025 10:37 Ответить
14.02.2025 10:37 Ответить
А когда будет привышать то зегундос нас уведомит об этом или плебсу знать не положено чтобы не было паники?
14.02.2025 10:46 Ответить
14.02.2025 10:46 Ответить
 
 