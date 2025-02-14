РУС
Песков об ударе РФ по ЧАЭС: Это провокация, наши военные такого не делают. ВИДЕО

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь не может идти о том, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные этого не делают", - сказал он.

Песков заявил, что это "очередная провокация, подтасовка киевского режима".

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Также читайте: Шмыгаль об ударе РФ по ЧАЭС: Это вызов всему миру

обстрел (29700) Песков Дмитрий (2007) ЧАЭС (570) ядерная безопасность (522)
Топ комментарии
+17
Ждать не надо. Надо подарить пескову пейджер или самокат.
14.02.2025 12:06 Ответить
+16
Стара платівка, заїло
14.02.2025 12:04 Ответить
+12
Ну да. Наша пісня гарна й нова... Це ми самі себе обстрілюємо... київський режим... Оце вам домовлятися з московським режимом. Короче будемо знову танцювати на тих же граблях.
14.02.2025 12:08 Ответить
Стара платівка, заїло
14.02.2025 12:04 Ответить
То не наш дрон, то іранський.
14.02.2025 12:08 Ответить
Да кацапов по их же утверждениям вообще нет на планете Земля
( неплохо было,если такое правда стала)
14.02.2025 12:24 Ответить
Наверное бог не наказывает при жизни тех кто продал душу. Смысла нет. Они не почувствуют ничего. А жаль. Долго ли еще ждать пока они не сдохнут.
14.02.2025 12:04 Ответить
Ждать не надо. Надо подарить пескову пейджер или самокат.
14.02.2025 12:06 Ответить
Курская АЭС в зоне досягаемости ПКР Нептун. Пора долбануть и обвинить в этом российских нацистов.
14.02.2025 12:04 Ответить
Проблема в тому що у нас тих нептунів може десяток, а орки у відповідь 100 ракет пустять і ми залишимся без надійного джерела генерації електроенергії, та стане вся промисловість...

По друге в умовах дії РЕБ Нептуни не ефективні, вони не вміють орієнтуватись по рельєфу місцевості, та орки мають трохи диряву але ППО... Балістика необхідна із змінною траекторією і достатня кількість ракет...
14.02.2025 12:24 Ответить
Може ви досі не допетрали. Нацисти россії обстрілюють нас ракетами не у відповідь, а виключно превентивно. Головна причина ракетних обстрілів - відсутність ударів у відповідь.
14.02.2025 12:32 Ответить
А я не те написав, вони обстрілюють тому що виробництво ракет і дронів це хороший бізнес для оточення ху..ла і чим більше їх вистріляють тим більше ті зароблять...

І якби у відповідь прилітало по їх промисловості чи енергетиці, то б всі задумались а може нах... такий бізнес...
14.02.2025 12:38 Ответить
Вумний такий. А нічого, що Курськ на відстані 80 км від Сум? Чи то таке?
14.02.2025 14:02 Ответить
трамп повірить.
14.02.2025 12:04 Ответить
От підори ********!
14.02.2025 12:05 Ответить
так є уламки на місці
14.02.2025 12:06 Ответить
Рашисти вже порушили всі можливі і не можливі закони .. а тромб і маска підтримують терористів
14.02.2025 12:06 Ответить
ага, то ми самі вдарили молотком, а потім підкинули залишки вашого літаючого гамна...
14.02.2025 12:06 Ответить
Не запускате по Украіні Шахеди - то и "провокаціи" небуде
14.02.2025 12:06 Ответить
і взагалі - наших військових в Україні немає!...
14.02.2025 12:08 Ответить
Ну да. Наша пісня гарна й нова... Це ми самі себе обстрілюємо... київський режим... Оце вам домовлятися з московським режимом. Короче будемо знову танцювати на тих же граблях.
14.02.2025 12:08 Ответить
І Буча, Бородянка і ін.... тож кіношная декорація була...
І бамбас бендери самі розбомбили і т.д.
Питання в тому, чи можна з пу вабще щось підписувати?
Адже.. не пройде і тиждня.. як це було після мінських... Дебальцеве, Ілловайск. .
Тільки ЗСУ здатні припинити цей театр абсурду:
друзі, шановні, схомениться нарешті: дайте нам лише доста ******** зброї і питання буде вирішено!
14.02.2025 14:32 Ответить
і дрон не кацапський?!
піZдун вусатий
14.02.2025 12:09 Ответить
Ну шо, трампон, чого варті твої засоси і переговори з вбивцями ?!

Облажались Штати. Міжнародне право розтоптане.
Ман"як і вбивця путін виправданий трампом і США!
Це ганьба.
14.02.2025 12:09 Ответить
ПОКИ ТАКОГО НЕ ЧУВ. ЦЕ КАЦАПСЬКІ ХОТЕЛКІ.
14.02.2025 14:15 Ответить
твое существование - это провокация....
14.02.2025 12:10 Ответить
піськов - брехло, ла-ла-ла!
14.02.2025 12:10 Ответить
Шоб ти здох, пєсков.
14.02.2025 12:10 Ответить
Мерзенна, цинічна тварюка.
14.02.2025 12:12 Ответить
вам тільки трамп повірить
14.02.2025 12:14 Ответить
Ви з ****** святі. Піськов я готовий слідкувати з температурою в казані в якому ти і вся кацапська нечість буде варитись.
14.02.2025 12:14 Ответить
Хтось хоче зірвати переговори, за три роки утворилось забагато гнилі да гною для яких мир в Україні це вже щось ненормальне.
14.02.2025 12:16 Ответить
Україна їх зірвати не може. а от пуйло так, бо вінн вважа зараз себе наступаючою помісью гітлера та бонапарта.
Ну і тупо взяти і обстежити уламки - якщо шахед, то і гадати не треба. вуха пуйла.
14.02.2025 12:22 Ответить
І що дальше заходу ітак це все пох... вони максимум стурбованість проявлять та всерівно будуть рухатись в свому напрямку... Не здивуюсь якщо в тому шахеді дальше вся начинка європейських виробників...
14.02.2025 12:31 Ответить
В 2022р НАТО робило заяву, що удар по ядерним об'єктам в Україні дорівнюватиме ядерній атаці на НАТО
14.02.2025 13:01 Ответить
Які переговори. Кого з ким?
14.02.2025 12:25 Ответить
В раші все оточення ху..ла, сто процентно хоче продовження війни, це тендери, віткати і вони в безпеці та їм нічого не загрожує... І по оцінкам Форбс статки їх олігархів зросли за період війни, ще одна зацікавлена сторона...
14.02.2025 12:26 Ответить
Бюджет цієї війни з обох сторін 300-400 млрд. дол на рік.
14.02.2025 12:27 Ответить
пєсков - сама брехлива істота в історії людства.
14.02.2025 12:19 Ответить
Та і взагалі, коняка Лавров же казав що російські війська повернуться до пунктів дислокації, після закічення навчань в їблорусії. Так що нема тут ніяких російських військ і дронів, єта всьо правакация кієвского режима
14.02.2025 12:22 Ответить
Хочу щоб невідома самооборона в москві запустила FPV в пєскова. щоб він бігав від дрона, як ті орки, та все було марно.
14.02.2025 12:25 Ответить
14.02.2025 12:28 Ответить
Занервував піськов. Ще один удар у штангу.
14.02.2025 12:33 Ответить
Щоб у тебе на язиці волосся виросло.
14.02.2025 12:40 Ответить
14.02.2025 12:56 Ответить
Точно! Треба довбануть по Курській АЕС і заявить, що то провокація кремля!
14.02.2025 12:49 Ответить
Буча тоже была провокацией! И Оперный театр в Мариуполе!!!
14.02.2025 13:01 Ответить
Чесно кажучи, тут навіть повірю йому. Хоч взагалі він і паталогічний брехун.
14.02.2025 13:24 Ответить
Нашо ви цього трупа сюди притягли? Шоб шо? Він шось друге б сказав?
14.02.2025 14:00 Ответить
Скажи кто твой друг ,и я скажу кто ты.
Железный имбридинг - подворотня Питерская и бизнес США.
14.02.2025 14:02 Ответить
Ну і хіба він не підор?
14.02.2025 14:04 Ответить
Питання риторичне. Хто перший донесе свою "правду" світу? Параша,через свою світову мережу пропагандонських помийок? Чи Україна через телемарафон,який і так ніхто не дивиться?
14.02.2025 14:18 Ответить
муділа
14.02.2025 14:37 Ответить
ага, і по сплячих людях не стріляють.. піськов брехло, підтирка путінська.
14.02.2025 15:29 Ответить
цікаво чисто технічно. Де б ми взяли іранський дрон, щоб бомбанути свою ж АЕС?
14.02.2025 17:30 Ответить
Просто ган дон. Оце і все,що можна сказати про цього упиря...
14.02.2025 18:46 Ответить
І до ворожки не ходи - це робота Порошенка! Його почерк! Зельцман, пора посилювати санкції...
14.02.2025 18:47 Ответить
Какой же нормальный человек поверит этим уродам?

Более лживых гнид Земля ещё не знала!
14.02.2025 21:37 Ответить
А шо ж найвеличнiший лiдор - у вiдповiдь? Если под действием РЭБ влетел шахед, то амеры и Запад все уже знают , по голове не погладят. Если же пыня виноват, то не видно никакой реакции светлых сил, чтобы раз и навсегда покончить с темными силами... Значит РЭБ?
15.02.2025 09:20 Ответить
Но ответственность с кацапов не снимается. Не стреляли бы по нам, такого не было бы... Странно что никакой действенной реакции.
15.02.2025 09:23 Ответить
Кацапские чмошники со своей провокацией. ГОМОДРИЛЫ ЖИВУТ ОДНИМ ДНЕМ. НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОСЧИТАТЬ ТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТ ИХ ДЕЙСТВИЙ.
15.02.2025 09:26 Ответить
Тобто, не в состоянии просчитать все риски.
15.02.2025 09:27 Ответить
Песьок как в детском садике оправдывается, типо малыш-ворюга украл у соседа по шкафчику конфету из пальто и рюмсает, шо его обозвали вором, а на вопрос, мол, ели ты не своровал, то что же ты сделал? Отвечает, типо, я потихоньку взя-ал-л-л, и еще громче зарюмсял. Так и здесь : пясьок трындит, типо, стрелял, но не целился.
15.02.2025 09:34 Ответить
Ободанныые усы(типо метёлка) дворника..лжец ... Воры,убийцы...злодеи окурка всегда лгут .
15.02.2025 22:48 Ответить
 
 