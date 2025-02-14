Песков об ударе РФ по ЧАЭС: Это провокация, наши военные такого не делают. ВИДЕО
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь не может идти о том, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные этого не делают", - сказал он.
Песков заявил, что это "очередная провокация, подтасовка киевского режима".
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
( неплохо было,если такое правда стала)
По друге в умовах дії РЕБ Нептуни не ефективні, вони не вміють орієнтуватись по рельєфу місцевості, та орки мають трохи диряву але ППО... Балістика необхідна із змінною траекторією і достатня кількість ракет...
І якби у відповідь прилітало по їх промисловості чи енергетиці, то б всі задумались а може нах... такий бізнес...
І бамбас бендери самі розбомбили і т.д.
Питання в тому, чи можна з пу вабще щось підписувати?
Адже.. не пройде і тиждня.. як це було після мінських... Дебальцеве, Ілловайск. .
Тільки ЗСУ здатні припинити цей театр абсурду:
друзі, шановні, схомениться нарешті: дайте нам лише доста ******** зброї і питання буде вирішено!
піZдун вусатий
Облажались Штати. Міжнародне право розтоптане.
Ман"як і вбивця путін виправданий трампом і США!
Це ганьба.
Ну і тупо взяти і обстежити уламки - якщо шахед, то і гадати не треба. вуха пуйла.
Железный имбридинг - подворотня Питерская и бизнес США.
Более лживых гнид Земля ещё не знала!