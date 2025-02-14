Песков об ударе РФ по ЧАЭС: Это провокация, наши военные такого не делают. ВИДЕО

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь не может идти о том, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные этого не делают", - сказал он.

Песков заявил, что это "очередная провокация, подтасовка киевского режима".

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

