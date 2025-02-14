Галущенко о российском ударе по ЧАЭС: Арка укрытия подверглась существенным повреждениям

Атака России на Арку укрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС является прямым актом ядерного терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"В результате удара Арка укрытия подверглась существенным повреждениям. На месте работают соответствующие службы, а мониторинг радиационного фона осуществляется постоянно. По состоянию на сейчас изменений в уровне радиации не зафиксировано. Украина принимает все необходимые меры для минимизации последствий этой атаки", - говорится в сообщении.

Галущенко добавил, что российские атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру, особенно на ядерные объекты, являются абсолютно недопустимыми. Любое нарушение целостности защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего региона.

"Мы призываем мировое сообщество остановить российский ядерный террор. Работаем с МАГАТЭ и другими организациями над действенными шагами противодействия российскому ядерному терроризму", - отметил Галущенко.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский дрон повредил оболочку укрытия ЧАЭС и оборудование в гараже техобслуживания кранов, - ГИЯРУ