Вблизи украинских АЭС за последнюю неделю фиксируется продолжение боевой активности, - МАГАТЭ

Вблизи Запорожской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС в течение последней недели продолжались взрывы, пролеты дронов или сигналы воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси.

"На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине команда МАГАТЭ продолжала слышать отдаленные взрывы ежедневно в течение последней недели, что является постоянным напоминанием о потенциальных опасностях, с которыми сталкивается ядерная безопасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда МАГАТЭ провела обход объекта для наблюдения за деятельностью на нем, посетила все аварийные пункты управления шести реакторов, системы безопасности четвертого блока и два хранилища свежего топлива.

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Кроме того, на Южноукраинской АЭС команда МАГАТЭ сообщила о многочисленных сигналах воздушной тревоги в течение прошлой недели. С места происшествия команда получила информацию о том, что в ночь на 25 апреля шесть беспилотников были обнаружены на расстоянии 1,5 км от станции, что совпало со звуками военной активности, которая, предположительно, исходила от попытки их сбить", - указано в сообщении агентства.

Также сообщается, что на Хмельницкой АЭС утром 30 апреля члены команды МАГАТЭ были вынуждены укрыться из-за воздушной тревоги.

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