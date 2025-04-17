Вблизи ЗАЭС за последнюю неделю почти ежедневно фиксировались взрывы: ядерная безопасность остается нестабильной, - Гросси

Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) сообщает о частых взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и других ядерных объектов Украины.

Об этом сообщило агентство на сайте со ссылкой на генерального директора Рафаэля Мариано Гросси, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с ядерной безопасностью и защитой в Украине остается нестабильной. Это совершенно очевидно из ежедневных отчетов наших команд на местах. Военные действия по-прежнему ведутся вблизи ядерных объектов, подвергая их безопасность постоянному риску", - отметил Гросси.

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МАГАТЭ отмечает, что в течение последней недели его миссия на ЗАЭС почти ежедневно слышала взрывы и выстрелы, а также фиксировала присутствие беспилотников. Во время обходов объекта специалистам снова было отказано в доступе к части турбинных залов.

Как отмечается, на Южноукраинской АЭС в ночь с 11 на 12 апреля в 2 км от станции было замечено пять дронов. Миссия агентства слышала выстрелы и наблюдала за ситуацией из жилого дома на территории объекта.

Что касается Чернобыльской зоны, специалисты агентства проверили состояние Нового безопасного конфайнмента после февральской атаки дрона. Радиационный фон остается в пределах нормы, выбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

По данным агентства, за последнюю неделю на Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС почти ежедневно раздавались сигналы воздушной тревоги.

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