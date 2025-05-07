Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС снова оказалась под угрозой блэкаута, - Минэнерго

Вследствие вражеского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой Украины. Из-за российской атаки одна из линий питания ЗАЭС обесточена.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи.

В Минэнерго отметили, что обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности.

"Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции - это залог безопасного ее функционирования", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В ведомстве добавили, что с начала полномасштабного российского вторжения Запорожская АЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

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