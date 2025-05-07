Россияне приблизились к Покровску, но ВСУ сдерживают наступление, - ОВА

Российские войска еще больше продвинулись в направлении Покровска, но украинские силы обороны сдерживают наступление.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация в городе остается самой сложной на всей линии фронта. Ежедневно Покровск подвергается обстрелам со стороны армии РФ - враг использует управляемые авиабомбы, ствольную артиллерию и FPV-дроны.

Несмотря на постоянные атаки, в городе остаются около 2 тысяч жителей. Там до сих пор работают несколько магазинов и коммунальные службы. В то же время гуманитарную помощь доставить крайне трудно - оккупанты обстреливают почти все автомобили, которые направляются в город.

"Только в определенное время суток по согласованию с нашими военными нам удается завезти гуманитарную и медицинскую помощь", - подчеркнул Филашкин.

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