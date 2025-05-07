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Новости Обстрелы Покровска
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Россияне приблизились к Покровску, но ВСУ сдерживают наступление, - ОВА

Восстановлена стела возле Покровска

Российские войска еще больше продвинулись в направлении Покровска, но украинские силы обороны сдерживают наступление.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация в городе остается самой сложной на всей линии фронта. Ежедневно Покровск подвергается обстрелам со стороны армии РФ - враг использует управляемые авиабомбы, ствольную артиллерию и FPV-дроны.

Несмотря на постоянные атаки, в городе остаются около 2 тысяч жителей. Там до сих пор работают несколько магазинов и коммунальные службы. В то же время гуманитарную помощь доставить крайне трудно - оккупанты обстреливают почти все автомобили, которые направляются в город.

"Только в определенное время суток по согласованию с нашими военными нам удается завезти гуманитарную и медицинскую помощь", - подчеркнул Филашкин.

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Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775) Покровск (608) Покровский район (602)


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Вадим Філашкін. В Украіні українці закінчились
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07.05.2025 18:00 Ответить
Як це, наблизились? Три місяці розказували в новинах, що ситуація під Покровськом стабілізована і ЗСУ перейшли в контрнаступ. А тут, "наблизились".
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07.05.2025 18:00 Ответить
Усі ж звикли що хтось за них має в окопі відбивати штурми кацапів, тому й наблизились.
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07.05.2025 18:15 Ответить
Жаль. Поки є ресурси в ***** на просування, миру не буде. (Він сам про це каже, просто його зелька та захід не слухають, а щось балаболять в ноосферу)
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07.05.2025 18:23 Ответить
 
 