175 детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области, - ОВА

По состоянию на сейчас, в громадах Донецкой области, которые отнесены к зоне активных боевых действий, остаются 175 детей. Обязательная эвакуация продолжается.

Об этом рассказал на онлайн-брифинге начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В населенных пунктах, отнесенных к территориям, зонам активных боевых действий, у нас остается около 27,5 тысяч человек гражданского населения, из которых 175 - это дети", - сказал Петлин.

Он отметил, что к зоне активных боевых действий относят 17 громад на территории Донецкой области, которая сейчас контролируется украинской властью.

На сегодняшний день в зоне активных боевых действий остались громады: Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Очеретинская, Новоселовская и Удачненская.

В целом, по словам Петлина, на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются около 280 000 гражданских, из которых 21 200 - это дети. Обязательная эвакуация в регионе продолжается.

Смотрите также: Россияне ударили по Мирнограду и Ильиновке в Донецкой области: один человек погиб, восемь - получили ранения. ФОТО

Также в ОВА рассказали, что на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области обязательная эвакуация принудительно детей с родителями или лицами, которые их заменяют, и другими законными представителями, проходит сейчас в восьми населенных пунктах.

"Продолжается эвакуация из Краматорского и Покровского районов. Осталось восемь населенных пунктов, где было принято решение(о принудительной эвакуации, - ред.), и там остается 173 ребенка", - сказал Петлин.

Чиновник добавил, что за неделю - с 30 апреля по 6 мая - из Донецкой области был в целом эвакуирован принудительно 71 ребенок.

Читайте также: Россияне приблизились к Покровску, но ВСУ сдерживают наступление, - ОВА