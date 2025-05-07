175 детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области, - ОВА
По состоянию на сейчас, в громадах Донецкой области, которые отнесены к зоне активных боевых действий, остаются 175 детей. Обязательная эвакуация продолжается.
Об этом рассказал на онлайн-брифинге начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"В населенных пунктах, отнесенных к территориям, зонам активных боевых действий, у нас остается около 27,5 тысяч человек гражданского населения, из которых 175 - это дети", - сказал Петлин.
Он отметил, что к зоне активных боевых действий относят 17 громад на территории Донецкой области, которая сейчас контролируется украинской властью.
На сегодняшний день в зоне активных боевых действий остались громады: Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Очеретинская, Новоселовская и Удачненская.
В целом, по словам Петлина, на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются около 280 000 гражданских, из которых 21 200 - это дети. Обязательная эвакуация в регионе продолжается.
Также в ОВА рассказали, что на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области обязательная эвакуация принудительно детей с родителями или лицами, которые их заменяют, и другими законными представителями, проходит сейчас в восьми населенных пунктах.
"Продолжается эвакуация из Краматорского и Покровского районов. Осталось восемь населенных пунктов, где было принято решение(о принудительной эвакуации, - ред.), и там остается 173 ребенка", - сказал Петлин.
Чиновник добавил, что за неделю - с 30 апреля по 6 мая - из Донецкой области был в целом эвакуирован принудительно 71 ребенок.
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