Россияне ударили по Мирнограду и Ильиновке в Донецкой области: один человек погиб, восемь – получили ранения. ФОТО
Днем среды, 7 мая, российские захватчики обстреляли Мирноград и Ильиновку Донецкой области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще восемь - получили ранения.
Об этом в телеграмм сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Враг обстрелял Мирноград из артиллерии - там ранения получили 7 человек.
На Ильиновку россияне сбросили три авиабомбы, в результате чего погибла 51-летняя женщина, еще одна местная жительница получила ранения.
Филашкин добавил, что оставаться в Донецкой области опасно, и призвал население эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
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