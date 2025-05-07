Россияне ударили по Мирнограду и Ильиновке в Донецкой области: один человек погиб, восемь – получили ранения. ФОТО

Днем среды, 7 мая, российские захватчики обстреляли Мирноград и Ильиновку Донецкой области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще восемь - получили ранения.

Об этом в телеграмм сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Враг обстрелял Мирноград из артиллерии - там ранения получили 7 человек.

На Ильиновку россияне сбросили три авиабомбы, в результате чего погибла 51-летняя женщина, еще одна местная жительница получила ранения.

Филашкин добавил, что оставаться в Донецкой области опасно, и призвал население эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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