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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Росіяни вдарили по Мирнограду та Іллінівці на Донеччині: одна людина загинула, вісім – зазнали поранень. ФОТО

Вдень середи, 7 травня, російські загарбники обстріляли Мирноград та Іллінівку Донецької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.

Про це в телеграм повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог обстріляв Мирноград з артилерії - там поранення дістали 7 людей.

обстріл Донеччини

На Іллінівку росіяни скинули три авіабомби, внаслідок чого загинула 51-річну жінка, ще одна місцева жителька зазнала поранень.

Філашкін додав, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав населення евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Дивіться також: РФ скинула авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: загинули дві жінки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8586) Мирноград (66) Краматорський район (271) Покровський район (610) Іллінівка (9)


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