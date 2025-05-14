68-річна жінка підірвалася на російській міні "пелюстка" на Херсонщині: вона втратила стопу

У Бериславі на Херсонщині 68-річна місцева жителька наступила на російську міну типу "пелюстка".

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок цього жінка дістала вибухову травму та втратила стопу.

Постраждалу в тяжкому стані доставили до лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу.

