УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Підрив на міні
541 2

68-річна жінка підірвалася на російській міні "пелюстка" на Херсонщині: вона втратила стопу

міна

У Бериславі на Херсонщині 68-річна місцева жителька наступила на російську міну типу "пелюстка". 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок цього жінка дістала вибухову травму та втратила стопу.

Постраждалу в тяжкому стані доставили до лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11-річний хлопчик підірвався на вибуховому пристрої в полі на Харківщині: дитину госпіталізовано

Автор: 

Берислав (209) міна (400) Херсонська область (6113) Бериславський район (119)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наслідки, 11 років війни ****** в Україні!
Тому, для Адмін Трампа, є можливість РОЗГЛЯНУТИ і вторинні, і третинні, і …, аж до десятиних, варіантів МОЖЛИВИХ санкцій!
Цій жінці, це допоможе…на 11 році московської війни, бо, це ж вона, напала на московію??
показати весь коментар
14.05.2025 14:29 Відповісти
Ага, вона. Під ухвалою Абами, та з підтримкою Байдена.
показати весь коментар
14.05.2025 14:54 Відповісти
 
 