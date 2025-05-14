541 2
68-річна жінка підірвалася на російській міні "пелюстка" на Херсонщині: вона втратила стопу
У Бериславі на Херсонщині 68-річна місцева жителька наступила на російську міну типу "пелюстка".
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок цього жінка дістала вибухову травму та втратила стопу.
Постраждалу в тяжкому стані доставили до лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу.
Тому, для Адмін Трампа, є можливість РОЗГЛЯНУТИ і вторинні, і третинні, і …, аж до десятиних, варіантів МОЖЛИВИХ санкцій!
Цій жінці, це допоможе…на 11 році московської війни, бо, це ж вона, напала на московію??