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Новини Фото Підрив на міні
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Трактор підірвався на вибухівці в Харківській області: постраждав водій. ФОТОрепортаж

На околиці Балаклії в Харківській області трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі. Постраждав водій, його госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

підрив на міні

Як розповіли надзвичайники, під час косіння трави на узбіччі дороги на околиці Балаклії трактор наїхав, ймовірно, на російську протитанкову міну.

підрив на міні

"Внаслідок детонації вибухового пристрою постраждав 41-річний тракторист, пошкоджена техніка. Водія госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

підрив на міні

У ДСНС нагадали, що міни та вибухонебезпечні предмети досі залишаються на полях, у лісосмугах і навіть уздовж доріг. Надзвичайники закликали громадян уникати підозрілих місць, не торкатися незнайомих плечей і не ходити в ліси, на поля, до річок, особливо поблизу зон бойових дій.

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Автор: 

трактор (70) Балаклія (278) міна (371) Харківська область (1026) Ізюмський район (85)


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Розмінування при Зеленському.
Забираємо 2 млрд гривень з програми гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.
З них виплачуємо кріпакам по "1000 гривень від Зеленського".
А розмінування?
Та пох.й!
Дядько трактором розмінує.
Бу-га-га...
🤡🤬
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27.05.2025 20:07 Відповісти
 
 