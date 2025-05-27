Трактор підірвався на вибухівці в Харківській області: постраждав водій. ФОТОрепортаж

На околиці Балаклії в Харківській області трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі. Постраждав водій, його госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли надзвичайники, під час косіння трави на узбіччі дороги на околиці Балаклії трактор наїхав, ймовірно, на російську протитанкову міну.

"Внаслідок детонації вибухового пристрою постраждав 41-річний тракторист, пошкоджена техніка. Водія госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що міни та вибухонебезпечні предмети досі залишаються на полях, у лісосмугах і навіть уздовж доріг. Надзвичайники закликали громадян уникати підозрілих місць, не торкатися незнайомих плечей і не ходити в ліси, на поля, до річок, особливо поблизу зон бойових дій.

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