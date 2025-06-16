УКР
Авто піротехніків ДСНС підірвалося поблизу Студенка на Харківщині: шпиталізовано співробітника

Підрив авто ДСНС на Харківщині

16 червня на території Оскільської громади Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої  підірвалося авто піротехніків ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі протимінної діяльності.

"Сьогодні вдень у полі поблизу села Студенок на невідомому вибуховому пристрої підірвалося авто піротехніків ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.

Звернення до громадян

Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.

Якщо ви помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0800 33 10 40 або телефонуйте 101, 102 або 112.

ДСНС (5287) розмінування (1027) Харківська область (1633) Ізюмський район (139) Студенок (1)
