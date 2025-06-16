Авто піротехніків ДСНС підірвалося поблизу Студенка на Харківщині: шпиталізовано співробітника

16 червня на території Оскільської громади Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалося авто піротехніків ДСНС.

"Сьогодні вдень у полі поблизу села Студенок на невідомому вибуховому пристрої підірвалося авто піротехніків ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.

Звернення до громадян

Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.

Якщо ви помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0800 33 10 40 або телефонуйте 101, 102 або 112.