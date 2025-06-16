670 0
Авто піротехніків ДСНС підірвалося поблизу Студенка на Харківщині: шпиталізовано співробітника
16 червня на території Оскільської громади Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалося авто піротехніків ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі протимінної діяльності.
"Сьогодні вдень у полі поблизу села Студенок на невідомому вибуховому пристрої підірвалося авто піротехніків ДСНС", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.
Звернення до громадян
Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.
Якщо ви помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0800 33 10 40 або телефонуйте 101, 102 або 112.
