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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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Ночная атака РФ: оккупанты нанесли как минимум шесть ударов по Запорожью, повреждены нежилые здания. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 июня рашисты атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки вспыхнули пожары и получили повреждения нежилые здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров

"Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива", - написал он.

По данным чиновника, в результате атаки произошли пожары.

К счастью, добавил Федоров, люди не пострадали.

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Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье

Автор: 

Запорожье (2694) обстрел (28195) Запорожская область (3248) Запорожский район (158)


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