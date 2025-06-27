Ночная атака РФ: оккупанты нанесли как минимум шесть ударов по Запорожью, повреждены нежилые здания. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 июня рашисты атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки вспыхнули пожары и получили повреждения нежилые здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров

"Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива", - написал он.

По данным чиновника, в результате атаки произошли пожары.

К счастью, добавил Федоров, люди не пострадали.

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