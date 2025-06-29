Оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье

В ночь на воскресенье, 29 июня 2025 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждено производственное помещение одного из предприятий.

Предварительно, люди не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие.