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Оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье
В ночь на воскресенье, 29 июня 2025 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, повреждено производственное помещение одного из предприятий.
Предварительно, люди не пострадали.
Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие.
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