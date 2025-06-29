Рашисти атакували Івано-Франківщину: є наслідки в двох громадах

Сьогодні, 29 червня, уночі війська РФ атакували територію Івано-Франківської області.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, є наслідки у двох громадах.

"Сьогоднішня ніч вкотре нагадала нам, що ворог підступний і не зупиняється ні перед чим. Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району", - зазначила очільниця області.

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За даними ОВА, у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка - травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.

" Найголовніше - обійшлося без загиблих. Висловлюю щирі побажання якнайшвидшого одужання постраждалій. Дякую силам ППО за щоденну працю. Саме завдяки вам жителі області перебувають у безпеці!", - йдеться у повідомленні.

Масована атака на Україну у ніч на 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури.