Тривога на Сумщині тривала понад 12 годин: поранено чоловіка, є руйнування внаслідок обстрілів

Минулої доби, 27 червня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Сумщини. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, внаслідок російських обстрілів території області є поранені місцеві жителі.

У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА отримав поранення чоловік 2000 р.н.

Протягом доби, з ранку 27 червня до ранку 28 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 40 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:

30 скидань ВОГ з БпЛА;

до 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Буринській громаді пошкоджено 1 приватний будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено 3 багатоквартирних будинки;

у Степанівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

"За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 41 людину", - наголошують у ОВА.