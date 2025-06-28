Тривога на Сумщині тривала понад 12 годин: поранено чоловіка, є руйнування внаслідок обстрілів
Минулої доби, 27 червня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Сумщини. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, внаслідок російських обстрілів території області є поранені місцеві жителі.
У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА отримав поранення чоловік 2000 р.н.
Протягом доби, з ранку 27 червня до ранку 28 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 40 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:
- 30 скидань ВОГ з БпЛА;
- до 10 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Буринській громаді пошкоджено 1 приватний будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено 3 багатоквартирних будинки;
- у Степанівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.
"За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 41 людину", - наголошують у ОВА.
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