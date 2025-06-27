Активність піхотних ДРГ РФ зменшилась на Сумщині, - ДПСУ

Російські диверсійно-розвідувальні групи стали рідше намагатися проривати український кордон, зокрема на напрямку Сумської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, спроби ворога використовувати бронетехніку для штурму українських позицій не фіксуються. Зокрема, найбільша активність ДРГ раніше спостерігалася на півночі Сумщини - біля межі з Чернігівщиною та Харківщиною. Наразі випадків мінування місцевості або атак із боку ДРГ не зафіксовано.

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Водночас у межах Хотінської та Юнаківської громад ворог продовжує застосовувати тактику невеликих штурмових груп (МШГ), перекидаючи живу силу з території Курської області РФ, де розміщено до 50 тисяч російських військових.

"Ці групи досить часто раніше використовували мототехніку, квадроцикли, щоб на швидкості залетіти на територію України і далі чекати подібного підкріплення, закріпитися. Зараз набагато менше спроб використання цієї техніки противником", - повідомив Демченко.

Попри це, прикордонні райони Сумської області продовжують щодня зазнавати обстрілів, зокрема з боку російської авіації.

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