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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Викрито канал втечі для ухилянтів та дезертирів на Херсонщині: вартість "квитка" - від 8 тисяч доларів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба та Нацполіція затримали злочинну групу, яка організувала канал незаконного переправлення за кордон осіб, обмежених у праві виїзду.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Херсонщині викрили канал втечі для ухилянтів і дезертирів
На Херсонщині викрили канал втечі для ухилянтів і дезертирів

Як зазначається, йдеться як про цивільних, так і про військових, які самовільно залишили свої частини.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники рекламували "послуги" в спеціальних телеграм-каналах, а маршрут проходив з Херсонщини через Одещину до території невизнаної "ПМР". Вартість одного незаконного перетину стартувала від 8 тисяч доларів.

Під час спецоперації було затримано двох виконавців - жителів Дніпропетровської області. Їм оголошено про підозру за статтею 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) ухилянти (1030) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+8
Викрито канал втечі з демократичної країни в центрі Європи, яка перебуває на незворотньому шляху в ЄС і НАТО
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26.06.2025 17:57 Відповісти
+8
Хотіли поза ДПСУ мутити бабло, ні так не піде.
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26.06.2025 18:16 Відповісти
+3
Можно було за ці гроші вирити погріб великий з удобствами та й "усадьбу" закриту забором і камерами спостереження 😁 десь на хуторі і в селі...
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26.06.2025 17:55 Відповісти
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Це треш...
Якраз у лапи бандитів, контробасів, работоргівців та російськіх хіві....
А там тебе перевірять по базі даних - може хто родичів служить або в ВПК або щє яка зацепка...
🤮🤮🤮

© Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли....
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26.06.2025 17:53 Відповісти
Шо за база данных? VK чи Одноглазiкi?))))
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26.06.2025 18:01 Відповісти
І це теж. У фсб є і розстрільні списки, і копія Дія/Резерв÷ і хто чим займався і займається
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26.06.2025 18:17 Відповісти
Ніколи ще не тримання сечі не коштувало так дорого.
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26.06.2025 17:53 Відповісти
Можно було за ці гроші вирити погріб великий з удобствами та й "усадьбу" закриту забором і камерами спостереження 😁 десь на хуторі і в селі...
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26.06.2025 17:55 Відповісти
тцкшники заповнять сльозогінним газом і той погріб і усадьбу, а потім його ще й підпалять.
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27.06.2025 05:55 Відповісти
Викрито канал втечі з демократичної країни в центрі Європи, яка перебуває на незворотньому шляху в ЄС і НАТО
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26.06.2025 17:57 Відповісти
для українців важливий шлях а не мета
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26.06.2025 18:05 Відповісти
ти скористався ще не викритим каналом втечі?
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26.06.2025 18:27 Відповісти
Хотіли поза ДПСУ мутити бабло, ні так не піде.
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26.06.2025 18:16 Відповісти
Авантюристи, потомствєнні бурштинщики 😁
💍
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26.06.2025 18:18 Відповісти
Не хочуть захищати ні Украіну нв рідну Херсонщину...Да...Ця потолоч тільки виглядає,що Україна для них зробить,а от слова; пусть ярость благородная вскіпаєт как волна,не для цих пацюків...раби,підножка,грязь Москви...
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26.06.2025 18:26 Відповісти
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26.06.2025 19:21 Відповісти
Добре тобі військовому тиловому пацюку якого країна готувала для захисту народу України розпікати ту цивільних які не хочуть замість тебе іти воювати
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26.06.2025 19:33 Відповісти
"Що попові можна, те дякові - зась!" (с)
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26.06.2025 18:27 Відповісти
 
 