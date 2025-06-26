Викрито канал втечі для ухилянтів та дезертирів на Херсонщині: вартість "квитка" - від 8 тисяч доларів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба та Нацполіція затримали злочинну групу, яка організувала канал незаконного переправлення за кордон осіб, обмежених у праві виїзду.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, йдеться як про цивільних, так і про військових, які самовільно залишили свої частини.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники рекламували "послуги" в спеціальних телеграм-каналах, а маршрут проходив з Херсонщини через Одещину до території невизнаної "ПМР". Вартість одного незаконного перетину стартувала від 8 тисяч доларів.

Під час спецоперації було затримано двох виконавців - жителів Дніпропетровської області. Їм оголошено про підозру за статтею 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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