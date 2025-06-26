Раскрыт канал побега для уклонистов и дезертиров на Херсонщине: стоимость "билета" - от 8 тысяч долларов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Госпогранслужба и Нацполиция задержали преступную группу, организовавшую канал незаконной переправки за границу лиц, ограниченных в праве выезда.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет как о гражданских, так и о военных, которые самовольно оставили свои части.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники рекламировали "услуги" в специальных телеграм-каналах, а маршрут проходил с Херсонщины через Одесщину на территорию непризнанной "ПМР". Стоимость одного незаконного пересечения стартовала от 8 тысяч долларов.
Во время спецоперации были задержаны двое исполнителей - жителей Днепропетровской области. Им объявлено о подозрении по статье 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якраз у лапи бандитів, контробасів, работоргівців та російськіх хіві....
А там тебе перевірять по базі даних - може хто родичів служить або в ВПК або щє яка зацепка...
🤮🤮🤮
© Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли....
💍