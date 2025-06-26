РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8625 посетителей онлайн
Новости Фото Переправка через границу уклонистов
2 063 15

Раскрыт канал побега для уклонистов и дезертиров на Херсонщине: стоимость "билета" - от 8 тысяч долларов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба и Нацполиция задержали преступную группу, организовавшую канал незаконной переправки за границу лиц, ограниченных в праве выезда.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Херсонской области раскрыли канал побега для уклонистов и дезертиров
В Херсонской области раскрыли канал побега для уклонистов и дезертиров

Как отмечается, речь идет как о гражданских, так и о военных, которые самовольно оставили свои части.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники рекламировали "услуги" в специальных телеграм-каналах, а маршрут проходил с Херсонщины через Одесщину на территорию непризнанной "ПМР". Стоимость одного незаконного пересечения стартовала от 8 тысяч долларов.

Во время спецоперации были задержаны двое исполнителей - жителей Днепропетровской области. Им объявлено о подозрении по статье 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Переправка призывника за $6 000: на Прикарпатье разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6641) уклонисты (959) Херсонская область (4955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Викрито канал втечі з демократичної країни в центрі Європи, яка перебуває на незворотньому шляху в ЄС і НАТО
показать весь комментарий
26.06.2025 17:57 Ответить
+8
Хотіли поза ДПСУ мутити бабло, ні так не піде.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:16 Ответить
+3
Можно було за ці гроші вирити погріб великий з удобствами та й "усадьбу" закриту забором і камерами спостереження 😁 десь на хуторі і в селі...
показать весь комментарий
26.06.2025 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це треш...
Якраз у лапи бандитів, контробасів, работоргівців та російськіх хіві....
А там тебе перевірять по базі даних - може хто родичів служить або в ВПК або щє яка зацепка...
🤮🤮🤮

© Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли....
показать весь комментарий
26.06.2025 17:53 Ответить
Шо за база данных? VK чи Одноглазiкi?))))
показать весь комментарий
26.06.2025 18:01 Ответить
І це теж. У фсб є і розстрільні списки, і копія Дія/Резерв÷ і хто чим займався і займається
показать весь комментарий
26.06.2025 18:17 Ответить
Ніколи ще не тримання сечі не коштувало так дорого.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:53 Ответить
Можно було за ці гроші вирити погріб великий з удобствами та й "усадьбу" закриту забором і камерами спостереження 😁 десь на хуторі і в селі...
показать весь комментарий
26.06.2025 17:55 Ответить
тцкшники заповнять сльозогінним газом і той погріб і усадьбу, а потім його ще й підпалять.
показать весь комментарий
27.06.2025 05:55 Ответить
Викрито канал втечі з демократичної країни в центрі Європи, яка перебуває на незворотньому шляху в ЄС і НАТО
показать весь комментарий
26.06.2025 17:57 Ответить
для українців важливий шлях а не мета
показать весь комментарий
26.06.2025 18:05 Ответить
ти скористався ще не викритим каналом втечі?
показать весь комментарий
26.06.2025 18:27 Ответить
Хотіли поза ДПСУ мутити бабло, ні так не піде.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:16 Ответить
Авантюристи, потомствєнні бурштинщики 😁
💍
показать весь комментарий
26.06.2025 18:18 Ответить
Не хочуть захищати ні Украіну нв рідну Херсонщину...Да...Ця потолоч тільки виглядає,що Україна для них зробить,а от слова; пусть ярость благородная вскіпаєт как волна,не для цих пацюків...раби,підножка,грязь Москви...
показать весь комментарий
26.06.2025 18:26 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2025 19:21 Ответить
Добре тобі військовому тиловому пацюку якого країна готувала для захисту народу України розпікати ту цивільних які не хочуть замість тебе іти воювати
показать весь комментарий
26.06.2025 19:33 Ответить
"Що попові можна, те дякові - зась!" (с)
показать весь комментарий
26.06.2025 18:27 Ответить
 
 