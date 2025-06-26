Раскрыт канал побега для уклонистов и дезертиров на Херсонщине: стоимость "билета" - от 8 тысяч долларов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба и Нацполиция задержали преступную группу, организовавшую канал незаконной переправки за границу лиц, ограниченных в праве выезда.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, речь идет как о гражданских, так и о военных, которые самовольно оставили свои части.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники рекламировали "услуги" в специальных телеграм-каналах, а маршрут проходил с Херсонщины через Одесщину на территорию непризнанной "ПМР". Стоимость одного незаконного пересечения стартовала от 8 тысяч долларов.

Во время спецоперации были задержаны двое исполнителей - жителей Днепропетровской области. Им объявлено о подозрении по статье 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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