Переправка призывника за $6 000: на Прикарпатье разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Верховинском районе Ивано-Франковской области пресечен канал незаконной переправки граждан через украинско-румынскую границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники задержали 31-летнего жителя Ивано-Франковской области, который пытался перевезти к границе гражданина Украины призывного возраста.
Во время реализации материалов уголовного производства выяснилось, что за организацию "трансфера" правонарушитель получил 6 тысяч долларов США. Деньги были скрыты в воздушном фильтре автомобиля, которым передвигались участники схемы.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 тысяч гривен.
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