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Переправка призывника за $6 000: на Прикарпатье разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Верховинском районе Ивано-Франковской области пресечен канал незаконной переправки граждан через украинско-румынскую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

На Прикарпатье разоблачили мужчину, который переправлял призывника через границу за $6 тысяч
На Прикарпатье разоблачили мужчину, который переправлял призывника через границу за $6 тысяч

Как отмечается, пограничники задержали 31-летнего жителя Ивано-Франковской области, который пытался перевезти к границе гражданина Украины призывного возраста.

Во время реализации материалов уголовного производства выяснилось, что за организацию "трансфера" правонарушитель получил 6 тысяч долларов США. Деньги были скрыты в воздушном фильтре автомобиля, которым передвигались участники схемы.

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На Прикарпатье разоблачили мужчину, который переправлял призывника через границу за $6 тысяч
На Прикарпатье разоблачили мужчину, который переправлял призывника через границу за $6 тысяч
На Прикарпатье разоблачили мужчину, который переправлял призывника через границу за $6 тысяч
На Прикарпатье разоблачили мужчину, который переправлял призывника через границу за $6 тысяч

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 тысяч гривен.

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Автор: 

Госпогранслужба (6641) Ивано-Франковская область (937) уклонисты (959)


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Вижигайте калєним залізом штрейкбрєхерів за копійки.
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26.06.2025 13:45 Ответить
Всё незаконно!А законно заставлять умирать?сам погран писздуй и сдыхай!нах это вообще зелю разкудачте с дЕрьмаком . К.О.!фу какаяже эта ваша заливная рыба ВКУСНАЯ!!!
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26.06.2025 14:44 Ответить
Пятачок виліз.
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27.06.2025 08:46 Ответить
 
 