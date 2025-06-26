Переправка призывника за $6 000: на Прикарпатье разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Верховинском районе Ивано-Франковской области пресечен канал незаконной переправки граждан через украинско-румынскую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, пограничники задержали 31-летнего жителя Ивано-Франковской области, который пытался перевезти к границе гражданина Украины призывного возраста.

Во время реализации материалов уголовного производства выяснилось, что за организацию "трансфера" правонарушитель получил 6 тысяч долларов США. Деньги были скрыты в воздушном фильтре автомобиля, которым передвигались участники схемы.

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Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 тысяч гривен.

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