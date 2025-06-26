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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Переправлення призовника за $6 000: на Прикарпатті викрито організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Верховинському районі Івано-Франківської області припинено канал незаконного переправлення громадян через українсько-румунський кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Прикарпатті викрили чоловіка, який переправляв призовника через кордон за $6 тисяч
На Прикарпатті викрили чоловіка, який переправляв призовника через кордон за $6 тисяч

Як зазначається, прикордонники затримали 31-річного мешканця Івано-Франківщини, який намагався перевезти до кордону громадянина України призовного віку.

Під час реалізації матеріалів кримінального провадження з’ясувалося, що за організацію "трансферу" правопорушник отримав 6 тисяч доларів США. Гроші були приховані у повітряному фільтрі автомобіля, яким пересувались учасники схеми.

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На Прикарпатті викрили чоловіка, який переправляв призовника через кордон за $6 тисяч
На Прикарпатті викрили чоловіка, який переправляв призовника через кордон за $6 тисяч
На Прикарпатті викрили чоловіка, який переправляв призовника через кордон за $6 тисяч
На Прикарпатті викрили чоловіка, який переправляв призовника через кордон за $6 тисяч

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 180 тисяч гривень.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) Івано-Франківська область (967) ухилянти (1030)


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Вижигайте калєним залізом штрейкбрєхерів за копійки.
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26.06.2025 13:45 Відповісти
Всё незаконно!А законно заставлять умирать?сам погран писздуй и сдыхай!нах это вообще зелю разкудачте с дЕрьмаком . К.О.!фу какаяже эта ваша заливная рыба ВКУСНАЯ!!!
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26.06.2025 14:44 Відповісти
Пятачок виліз.
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27.06.2025 08:46 Відповісти
 
 