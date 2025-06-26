Переправлення призовника за $6 000: на Прикарпатті викрито організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Верховинському районі Івано-Франківської області припинено канал незаконного переправлення громадян через українсько-румунський кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, прикордонники затримали 31-річного мешканця Івано-Франківщини, який намагався перевезти до кордону громадянина України призовного віку.

Під час реалізації матеріалів кримінального провадження з’ясувалося, що за організацію "трансферу" правопорушник отримав 6 тисяч доларів США. Гроші були приховані у повітряному фільтрі автомобіля, яким пересувались учасники схеми.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 180 тисяч гривень.

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