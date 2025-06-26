За $5 тис. доставляли в прикордоння чоловіків фургоном з хлібом: Затримано подружжя закарпатців та їхнього помічника, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон на Закарпатті.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до організації протиправної діяльності були причетні подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. Вони придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

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"У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, зловмисників заскочили на гарячому, коли ті саме намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів США", - розповіли в ДПСУ.

Повідомляється, що всіх трьох фігурантів кримінального провадження затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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