УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7738 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
2 190 35

За $5 тис. доставляли в прикордоння чоловіків фургоном з хлібом: Затримано подружжя закарпатців та їхнього помічника, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон на Закарпатті.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до організації протиправної діяльності були причетні подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. Вони придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Дивіться: Разом із матір’ю переправляв ухилянтів до Молдови: На Одещині затримало правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, зловмисників заскочили на гарячому, коли ті саме намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів США", - розповіли в ДПСУ.

Викрито схему переправлення чоловіків за кордон на Закарпатті

Повідомляється, що всіх трьох фігурантів кримінального провадження затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також дивіться: Переправляв чоловіків за кордон за $18 500: на Львівщині викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито схему переправлення чоловіків за кордон на Закарпатті
Викрито схему переправлення чоловіків за кордон на Закарпатті
Викрито схему переправлення чоловіків за кордон на Закарпатті
Викрито схему переправлення чоловіків за кордон на Закарпатті

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) ухилянти (1030) Закарпатська область (2089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
А в чому порушення? У нас правова держава чи балаган? І якщо балаган, то які такі обов'язки у громадян.
показати весь коментар
26.06.2025 12:54 Відповісти
+4
То есть привезти человека к себе домой и поселить у себя это уже уголовное преступление? И консультации по приемам плавания тоже запрещены законом?
показати весь коментар
26.06.2025 12:52 Відповісти
+3
Найбільш трудолюбиві і винахідливі оптимісти в Україні- це переправщики за кордон: працюють вдень і вночі не покладаючи рук, незважаючи на всі невдачі.
показати весь коментар
26.06.2025 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Румуни ся зголодніли? Багато хліба прагнуть, побільше фургонів, може ще з прицепами,.....
показати весь коментар
26.06.2025 12:51 Відповісти
Найбільш трудолюбиві і винахідливі оптимісти в Україні- це переправщики за кордон: працюють вдень і вночі не покладаючи рук, незважаючи на всі невдачі.
показати весь коментар
26.06.2025 13:09 Відповісти
За кордоном добре. Розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають. Навіть працювати не треба.
показати весь коментар
26.06.2025 13:12 Відповісти
Ну чому ж. Приїжджають і з-за кордону в Україну іноземці, цілком добровільно і воюють у ЗСУ. І теж не безплатно.
показати весь коментар
26.06.2025 13:20 Відповісти
Отож бо. А ти цілодобово ниєш на Цензорі і ніхто нічого не дає.
показати весь коментар
26.06.2025 14:52 Відповісти
Я собі сам заробляю.
показати весь коментар
26.06.2025 16:26 Відповісти
То есть привезти человека к себе домой и поселить у себя это уже уголовное преступление? И консультации по приемам плавания тоже запрещены законом?
показати весь коментар
26.06.2025 12:52 Відповісти
Саме так. Показав можливому "ухилянту" Молдову на карті - турма.
показати весь коментар
26.06.2025 14:45 Відповісти
Там режим прикордонної зони, з відповідними обмеженнями, а так нічого страшного)
показати весь коментар
26.06.2025 18:57 Відповісти
А в чому порушення? У нас правова держава чи балаган? І якщо балаган, то які такі обов'язки у громадян.
показати весь коментар
26.06.2025 12:54 Відповісти
Сендвіч "Ухилянт з хлібом".
показати весь коментар
26.06.2025 12:57 Відповісти
Ость таки вони, мандри. Мандрівники невтомлюються мандрувати.
показати весь коментар
26.06.2025 13:05 Відповісти
То є так. Не все ж життя сидіти на старому пропердженому дивані і строчити коменти
показати весь коментар
26.06.2025 13:31 Відповісти
То хто ж вас, Кирюха, тримає на тому дивані? Альцгеймер з Падагрою чи Даннінг з Крюгером?
показати весь коментар
26.06.2025 14:13 Відповісти
А тебе хто?
показати весь коментар
26.06.2025 14:43 Відповісти
Ви Кирюха?
показати весь коментар
26.06.2025 14:47 Відповісти
Просто цікаво.
показати весь коментар
26.06.2025 14:51 Відповісти
Ааааа, цікаво.
Ну ось вибачв вдало помандрували. Уікаво коли, відразу 24.02.2022 року чи вже згодом, в 2023 2024?
показати весь коментар
26.06.2025 14:53 Відповісти
Хто куди помандрував? Я в Києві вже багато років і нікуди не виїзджав.
показати весь коментар
26.06.2025 14:57 Відповісти
Я теж у Києав, багато років.
Шо, зовсім никуди а ни ногой?
Ну хочь на рибалку, за грибами або на пулювання?
показати весь коментар
26.06.2025 15:04 Відповісти
Як шо не помандрував чого прапор не України? От тільки не росказуйте про віпієни тощо.
показати весь коментар
26.06.2025 15:22 Відповісти
Виїжджав він до Києва, в 2015, потім, разом зі своїми, в 2022, коли ті драпали, повернувся на ;малую родіну;, в Донецьк.
показати весь коментар
26.06.2025 16:27 Відповісти
Ти помішаний на Донецьку та Горлівці, тулиш їх де треба і де не треба. Дитячі комплекси та психологічна травма з ними пов"язана? Там тебе проти волі зробили жінкою?
показати весь коментар
26.06.2025 20:57 Відповісти
Ти будеш доказувати що в тебе раніше нік був не счастлівий даунбасьонок?
показати весь коментар
26.06.2025 23:00 Відповісти
Знов мариш? Я на Донбасі ніколи не був. І не збираюсь бути.
показати весь коментар
27.06.2025 02:40 Відповісти
Який у тебе був нік до 2019?
показати весь коментар
27.06.2025 06:16 Відповісти
"Або ми, або галети "Раціон"
показати весь коментар
26.06.2025 13:48 Відповісти
Російськомовні вмирають у боях за незалежність України, а за..при..та щирі карпатці у вишиванках з дитинства - родинами ухилянтів переправляють...разом з цигарками,бурштином та кругляком....Роками.
показати весь коментар
26.06.2025 14:08 Відповісти
Чому на подібних фото ухилянти завжди сфотографовані зі спини?
показати весь коментар
26.06.2025 14:42 Відповісти
Ну, повісити всю оцю, злочинну групу осіб, та і справу закрити!
Але ж, Зеленський з оточенням та портновські, сидять щільно, на цих прокурорсько-суддівських схемах??!! Безкарність за вчинений злочин, породжую зраду і кров, у подальшому!
Як приклад, з беркутньою!
показати весь коментар
26.06.2025 15:43 Відповісти
Повісити тих, що на фото сфотографовані зі спини? Абсолютно згоден!
показати весь коментар
26.06.2025 20:59 Відповісти
Прокинься, московіт, ти гадиш під себе!! Дуже смердить, *******, рєпаю і атєчіствам!!
Смерть прутіну з орками!
показати весь коментар
26.06.2025 21:08 Відповісти
Чого істериш, Карацупа? Чого розверещався, траханий вертухай?
показати весь коментар
26.06.2025 21:34 Відповісти
 
 