За $5 тис. доставляли в прикордоння чоловіків фургоном з хлібом: Затримано подружжя закарпатців та їхнього помічника, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон на Закарпатті.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до організації протиправної діяльності були причетні подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. Вони придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.
"У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, зловмисників заскочили на гарячому, коли ті саме намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів США", - розповіли в ДПСУ.
Повідомляється, що всіх трьох фігурантів кримінального провадження затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну ось вибачв вдало помандрували. Уікаво коли, відразу 24.02.2022 року чи вже згодом, в 2023 2024?
Шо, зовсім никуди а ни ногой?
Ну хочь на рибалку, за грибами або на пулювання?
Але ж, Зеленський з оточенням та портновські, сидять щільно, на цих прокурорсько-суддівських схемах??!! Безкарність за вчинений злочин, породжую зраду і кров, у подальшому!
Як приклад, з беркутньою!
Смерть прутіну з орками!