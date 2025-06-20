Разом із матір’ю переправляв ухилянтів до Молдови: На Одещині затримало правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон до Молдови. До організації схеми виявився причетним начальник групи одного з правоохоронних органів Одеської області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після початку повномасштабної агресії РФ чоловік сам намагався незаконно виїхати до Молдови, щоб уникнути мобілізації, але зазнав невдачі. Згодом він вступив на службу до правоохоронного органу, однак замість виконання службових обов’язків організував нелегальний бізнес.

"Використовуючи знання прикордонної місцевості та маршрутів патрулювання, посадовець налагодив канал незаконного перетину державного кордону. До злочинної діяльності він залучив власну матір, яка вела перемовини з потенційними "клієнтами" та передавала їм інструкції - де, коли та як пішки обходити прикордонні наряди і пункти пропуску", - розповіли в ДБР.

Повідомляється, що вартість таких "послуг" становила 6 тисяч доларів з особи. За попередніми даними, зловмисникам вдалося переправити щонайменше трьох ухилянтів.

17 червня 2025 року правоохоронця та його матір затримали під час одержання чергового "траншу" у розмірі 6 тисяч доларів.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

