Вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову: в Одесской области задержали правоохранителя, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачен канал незаконной переправки военнообязанных через государственную границу в Молдову. К организации схемы оказался причастен начальник группы одного из правоохранительных органов Одесской области.

Как отмечается, после начала полномасштабной агрессии РФ мужчина сам пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации, но потерпел неудачу. Впоследствии он поступил на службу в правоохранительный орган, однако вместо выполнения служебных обязанностей организовал нелегальный бизнес.

"Используя знания пограничной местности и маршрутов патрулирования, чиновник наладил канал незаконного пересечения государственной границы. К преступной деятельности он привлек собственную мать, которая вела переговоры с потенциальными "клиентами" и передавала им инструкции - где, когда и как пешком обходить пограничные наряды и пункты пропуска", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что стоимость таких "услуг" составляла 6 тысяч долларов с человека. По предварительным данным, злоумышленникам удалось переправить по меньшей мере трех уклонистов.

17 июня 2025 года правоохранителя и его мать задержали во время получения очередного "транша" в размере 6 тысяч долларов.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

