Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
Вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову: в Одесской области задержали правоохранителя, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачен канал незаконной переправки военнообязанных через государственную границу в Молдову. К организации схемы оказался причастен начальник группы одного из правоохранительных органов Одесской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после начала полномасштабной агрессии РФ мужчина сам пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации, но потерпел неудачу. Впоследствии он поступил на службу в правоохранительный орган, однако вместо выполнения служебных обязанностей организовал нелегальный бизнес.

"Используя знания пограничной местности и маршрутов патрулирования, чиновник наладил канал незаконного пересечения государственной границы. К преступной деятельности он привлек собственную мать, которая вела переговоры с потенциальными "клиентами" и передавала им инструкции - где, когда и как пешком обходить пограничные наряды и пункты пропуска", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что стоимость таких "услуг" составляла 6 тысяч долларов с человека. По предварительным данным, злоумышленникам удалось переправить по меньшей мере трех уклонистов.

17 июня 2025 года правоохранителя и его мать задержали во время получения очередного "транша" в размере 6 тысяч долларов.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Одесская область (3832) ГБР (3216) уклонисты (1109)
Все таке цифровізоване. Як треба пройти ВЛК за 5 хвилин, то знаходять Хелсі й показують шо бач, нема в тебе скарг, значить здоровий і вперед. А як приймають під час війни в поліцію, то факт спроби незаконного виїзду за кордон ніде не зафіксований.
20.06.2025 12:36 Ответить
Дивлячись на цінник, ми найбагатша країна Європи.
20.06.2025 12:46 Ответить
Слово "правоохоронець" у нас вже повинно бути віднесеним до нецензурних.
20.06.2025 13:04 Ответить
Поліцейські воювать нє, не навчені для окопів. Вони по ухилянтах специ - ловити на вулицях, переправляти за кордон, на закони - тьху у всіх випадках, а ще цілими райвідділами переходити на службу до окупантів. ПравоПохоронці у всій красі.
20.06.2025 14:07 Ответить
Наталя Джума, а що таке "ухилянти"? В якому законі можна прочитати такий термін?
20.06.2025 14:12 Ответить
"Мать его..."
М. Горький©
20.06.2025 14:33 Ответить
 
 