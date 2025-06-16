РУС
Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
Переправка призывника за границу за $15 000: в Одесской области задержана группа лиц, - ГПСУ. ФОТО

Недалеко от одного из сел Подольского района Одесской области пограничники Подольского отряда задержали четырех человек, которые на двух автомобилях направлялись к приднестровскому участку украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

В Одесской области задержали группу, организовавшую незаконную переправку призывника

По данным оперативников, трое из них организовали незаконную переправку жителя Киевской области за пределы Украины. Организатор координировал переправку через телеграм-канал, давая указания сообщникам. За свои услуги он получил 15 тысяч долларов США на криптокошелек, а пособница - еще 800 долларов на банковскую карточку.

При попытке незаконного пересечения границы все участники схемы были задержаны.

Как отмечается, двум пособникам - 34-летнему мужчине и 27-летней женщине - сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Суд избрал им меры пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 125 тысяч гривен и круглосуточный домашний арест.

На киевлянина составлен административный протокол по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы"). Его дело передано в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $13,2 тысячи за "решение вопроса" с ТЦК в Хмельницкой области - задержан экс-военный и его сообщник. ФОТО

А чому немає жодної новини про те, що в нас в країні обмежуються люди в правах (за статевою приналежністю і за віком)??? Де ті всі борці за права і гідність людини? Засунули язики в одне місце і навіть не писнуть.
16.06.2025 15:02 Ответить
Чому обмежуються, на фото можна побачити дві вагітних їстоти !
16.06.2025 15:23 Ответить
Тебе природа розумом обмежила, то до чого тут країна?
16.06.2025 15:43 Ответить
Серйозно? Не зрозуміло до чого?
То може про природу і розум поговориш з дзеркалом, як тобі така порада Иванов?
16.06.2025 18:05 Ответить
Де вони такі гроші знаходять?
16.06.2025 15:43 Ответить
 
 