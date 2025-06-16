УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7422 відвідувача онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
1 126 5

Переправлення призовника за кордон за $15 000: на Одещині затримано групу осіб, - ДПСУ. ФОТО

Неподалік одного з сіл Подільського району Одеської області прикордонники Подільського загону затримали чотирьох осіб, які на двох автомобілях прямували до придністровської ділянки українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

На Одещині затримали групу, що організувала незаконне переправлення призовника

За даними оперативників, троє з них організували незаконне переправлення мешканця Київської області за межі України. Організатор координував переправлення через телеграм-канал, даючи вказівки спільникам. За свої послуги він отримав 15 тисяч доларів США на криптогаманець, а пособниця - ще 800 доларів на банківську картку.

Під час спроби незаконного перетину кордону всі учасники схеми були затримані.

Як зазначається, двом пособникам - 34-річному чоловіку та 27-річній жінці - повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 125 тисяч гривень та цілодобовий домашній арешт.

На киянина складено адміністративний протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону"). Його справу передано до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $13,2 тисячі за "вирішення питання" із ТЦК на Хмельниччині – затримано ексвійськового та його спільника. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) Одеська область (3490) ухилянти (1170)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому немає жодної новини про те, що в нас в країні обмежуються люди в правах (за статевою приналежністю і за віком)??? Де ті всі борці за права і гідність людини? Засунули язики в одне місце і навіть не писнуть.
показати весь коментар
16.06.2025 15:02 Відповісти
Чому обмежуються, на фото можна побачити дві вагітних їстоти !
показати весь коментар
16.06.2025 15:23 Відповісти
Тебе природа розумом обмежила, то до чого тут країна?
показати весь коментар
16.06.2025 15:43 Відповісти
Серйозно? Не зрозуміло до чого?
То може про природу і розум поговориш з дзеркалом, як тобі така порада Иванов?
показати весь коментар
16.06.2025 18:05 Відповісти
Де вони такі гроші знаходять?
показати весь коментар
16.06.2025 15:43 Відповісти
 
 