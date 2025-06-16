Переправлення призовника за кордон за $15 000: на Одещині затримано групу осіб, - ДПСУ. ФОТО

Неподалік одного з сіл Подільського району Одеської області прикордонники Подільського загону затримали чотирьох осіб, які на двох автомобілях прямували до придністровської ділянки українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

За даними оперативників, троє з них організували незаконне переправлення мешканця Київської області за межі України. Організатор координував переправлення через телеграм-канал, даючи вказівки спільникам. За свої послуги він отримав 15 тисяч доларів США на криптогаманець, а пособниця - ще 800 доларів на банківську картку.

Під час спроби незаконного перетину кордону всі учасники схеми були затримані.

Як зазначається, двом пособникам - 34-річному чоловіку та 27-річній жінці - повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 125 тисяч гривень та цілодобовий домашній арешт.

На киянина складено адміністративний протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону"). Його справу передано до суду.

