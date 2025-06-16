$13,2 тисячі за "вирішення питання" із ТЦК на Хмельниччині – затримано ексвійськового та його спільника. ФОТО

Хмельницькі правоохоронці викрили ділків на зловживанні впливом у ТЦК.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювані за гроші "вирішували питання" щодо оформлення документів про визнання військовозобов’язаних непридатними до служби в армії з подальшим зняттям із військового обліку.

Запевняли, що мають "друзів" у ТЦК та СП

Спільники запевняли "клієнтів", що мають "друзів" у ТЦК та СП, тож зможуть домовитись із військовим командуванням.

Свої послуги змовники оцінили у 13,2 тисячі доларів США з людини.

Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання обумовленої суми коштів.

Чоловікам повідомлено про підозру

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Перевіряється версія про ймовірну співучасть інших осіб.

