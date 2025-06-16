УКР
$13,2 тисячі за "вирішення питання" із ТЦК на Хмельниччині – затримано ексвійськового та його спільника. ФОТО

Хмельницькі правоохоронці викрили ділків на зловживанні впливом у ТЦК.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювані за гроші "вирішували питання" щодо оформлення документів про визнання військовозобов’язаних непридатними до служби в армії з подальшим зняттям із військового обліку.

Запевняли, що мають "друзів" у ТЦК та СП

Спільники запевняли "клієнтів", що мають "друзів" у ТЦК та СП, тож зможуть домовитись із військовим командуванням.

Свої послуги змовники оцінили у 13,2 тисячі доларів США з людини.
Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання обумовленої суми коштів.

Чоловікам повідомлено про підозру

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Перевіряється версія про ймовірну співучасть інших осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До ЄС за 14 тисяч доларів: на Рівненщині викрито канал нелегального переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому повідомлено про підозру пособникам ухилянтів
ухилянти (1170) ТЦК та СП (809) Хмельницька область (1022)
От чому в тцк так пруться, н1хуйово можна підлатататись)
13200$…. пздц, дехто за життя скільки не відкладає як якась тилова криса з людини заробляє
показати весь коментар
16.06.2025 14:36 Відповісти
Казочка про Буратино і країну дурнів писана про нас.
показати весь коментар
16.06.2025 15:53 Відповісти
 
 