Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 391 2

$13,2 тысячи за "решение вопроса" с ТЦК в Хмельницкой области – задержаны бывший военный и его сообщник. ФОТО

Хмельницкие правоохранители разоблачили дельцов на злоупотреблении влиянием в ТЦК.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемые за деньги "решали вопрос" по оформлению документов о признании военнообязанных непригодными к службе в армии с последующим снятием с воинского учета.

Уверяли, что имеют "друзей" в ТЦК и СП

Сообщники уверяли "клиентов", что имеют "друзей" в ТЦК и СП, поэтому смогут договориться с военным командованием.

Свои услуги заговорщики оценили в 13,2 тысячи долларов США с человека.
Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения оговоренной суммы средств.

Мужчинам сообщено о подозрении

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Проверяется версия о вероятном соучастии других лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ЕС за 14 тысяч долларов: в Ровенской области разоблачен канал нелегальной переправки мужчин за границу, - ГПСУ.

В Хмельницком сообщено о подозрении пособникам уклонистов
От чому в тцк так пруться, н1хуйово можна підлатататись)
13200$…. пздц, дехто за життя скільки не відкладає як якась тилова криса з людини заробляє
16.06.2025 14:36 Ответить
Казочка про Буратино і країну дурнів писана про нас.
16.06.2025 15:53 Ответить
 
 