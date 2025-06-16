$13,2 тысячи за "решение вопроса" с ТЦК в Хмельницкой области – задержаны бывший военный и его сообщник. ФОТО
Хмельницкие правоохранители разоблачили дельцов на злоупотреблении влиянием в ТЦК.
Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемые за деньги "решали вопрос" по оформлению документов о признании военнообязанных непригодными к службе в армии с последующим снятием с воинского учета.
Уверяли, что имеют "друзей" в ТЦК и СП
Сообщники уверяли "клиентов", что имеют "друзей" в ТЦК и СП, поэтому смогут договориться с военным командованием.
Свои услуги заговорщики оценили в 13,2 тысячи долларов США с человека.
Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения оговоренной суммы средств.
Мужчинам сообщено о подозрении
Сейчас мужчинам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Проверяется версия о вероятном соучастии других лиц.
13200$…. пздц, дехто за життя скільки не відкладає як якась тилова криса з людини заробляє