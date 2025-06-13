В ЕС за 14 тысяч долларов: в Ривненской области раскрыт канал нелегальной переправки мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники совместно с полицией Ривненской области разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Как отмечается, двое жителей Ривненской области организовали канал нелегального пересечения государственной границы в страны ЕС. Они нашли двух желающих к незаконному путешествию, доставили их в пограничную зону и провели инструктаж. За свои услуги правонарушители требовали 14 тысяч долларов США.

Злоумышленников задержали во время получения денег с участием спецподразделения "ДОЗОР". Им сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и задержаны согласно ст. 208 УПК Украины. Ожидается избрание меры пресечения.

Во время следственных действий изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Расследование продолжается под процессуальным руководством Дубровицкого отдела Сарненской окружной прокуратуры.

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