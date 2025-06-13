Организовал переправку уклонистов в грузовиках на Закарпатье: киевлянину грозит до 9 лет. ФОТО

До девяти лет лишения свободы грозит киевлянину, который переправлял нелегально уклонистов за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

44-летний житель Киева подыскивал желающих незаконно пересечь границу среди знакомых мужчин призывного возраста.

Привлекая к противоправной деятельности других лиц в качестве водителей, он организовывал для "клиентов" трансфер во Львовскую область на легковых автомобилях.

В дальнейшем, во избежание проверок на блокпостах, мужчин прятали в грузовых автомобилях и доставляли в приграничные районы Закарпатской области. Цена такой услуги стоила "клиентам" 12 тысяч долларов.

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Во время обысков полицейские обнаружили трех нелегальных мигрантов и доказательства противоправной деятельности.



Организатору преступления грозит до девяти лет лишения свободы.







