Организовал переправку уклонистов в грузовиках на Закарпатье: киевлянину грозит до 9 лет. ФОТО
До девяти лет лишения свободы грозит киевлянину, который переправлял нелегально уклонистов за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.
44-летний житель Киева подыскивал желающих незаконно пересечь границу среди знакомых мужчин призывного возраста.
Привлекая к противоправной деятельности других лиц в качестве водителей, он организовывал для "клиентов" трансфер во Львовскую область на легковых автомобилях.
В дальнейшем, во избежание проверок на блокпостах, мужчин прятали в грузовых автомобилях и доставляли в приграничные районы Закарпатской области. Цена такой услуги стоила "клиентам" 12 тысяч долларов.
Во время обысков полицейские обнаружили трех нелегальных мигрантов и доказательства противоправной деятельности.
Организатору преступления грозит до девяти лет лишения свободы.
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