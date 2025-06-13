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Организовал переправку уклонистов в грузовиках на Закарпатье: киевлянину грозит до 9 лет. ФОТО

До девяти лет лишения свободы грозит киевлянину, который переправлял нелегально уклонистов за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

44-летний житель Киева подыскивал желающих незаконно пересечь границу среди знакомых мужчин призывного возраста.

Привлекая к противоправной деятельности других лиц в качестве водителей, он организовывал для "клиентов" трансфер во Львовскую область на легковых автомобилях.

В дальнейшем, во избежание проверок на блокпостах, мужчин прятали в грузовых автомобилях и доставляли в приграничные районы Закарпатской области. Цена такой услуги стоила "клиентам" 12 тысяч долларов.

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Во время обысков полицейские обнаружили трех нелегальных мигрантов и доказательства противоправной деятельности.

Организатору преступления грозит до девяти лет лишения свободы.

Задержали киевлянина, который переправлял уклонистов в Закарпатье
Задержали киевлянина, который переправлял уклонистов в Закарпатье
Задержали киевлянина, который переправлял уклонистов в Закарпатье
Задержали киевлянина, который переправлял уклонистов в Закарпатье

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задержание (6690) уклонисты (934) Закарпатская область (2611)


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коли це закарпуття стало закордоном?

навіть державний безкоштовний адвокат розвалить цю справу за 2 секунди.
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13.06.2025 14:03 Ответить
Організував переправлення ухилянтів у вантажівках до Закарпаття Джерело: https://censor.net/ua/p3557745
кольцо стискається
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13.06.2025 14:07 Ответить
У нас дуже багата країна. Багато чоловіків готові платити по 12-20 тис, щоб вислизнутти з країни. А так всі прибіднялися... херово живем.
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13.06.2025 14:15 Ответить
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13.06.2025 14:26 Ответить
 
 