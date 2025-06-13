УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11880 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
1 002 4

Організував переправлення ухилянтів у вантажівках до Закарпаття: киянину загрожує до 9 років. ФОТО

До дев’яти років позбавлення волі загрожує киянину, який переправляв нелегально ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

44-річний мешканець Києва підшукував бажаючих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку.

Залучивши до протиправної діяльності інших осіб як водіїв, він організовував для "клієнтів" трансфер до Львівської області на легкових автомобілях.

Надалі, з метою уникнення перевірок на блокпостах, чоловіків переховували у вантажних автомобілях та доправляли до прикордонних районів Закарпатської області. Ціна такої послуги коштувала "клієнтам" 12 тисяч доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо чоловіків, перевдягнувшись у військову форму, намагались втекти до Молдови, - ДПСУ. ФОТО

Під час обшуків поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності.

Організатору злочину загрожує до дев’яти років позбавлення волі. 

Затримали киянина, який переправляв ухилянтів до Закарпаття
Затримали киянина, який переправляв ухилянтів до Закарпаття
Затримали киянина, який переправляв ухилянтів до Закарпаття
Затримали киянина, який переправляв ухилянтів до Закарпаття

Автор: 

затримання (4355) ухилянти (1004) Закарпатська область (2080)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли це закарпуття стало закордоном?

навіть державний безкоштовний адвокат розвалить цю справу за 2 секунди.
показати весь коментар
13.06.2025 14:03 Відповісти
Організував переправлення ухилянтів у вантажівках до Закарпаття Джерело: https://censor.net/ua/p3557745
кольцо стискається
показати весь коментар
13.06.2025 14:07 Відповісти
У нас дуже багата країна. Багато чоловіків готові платити по 12-20 тис, щоб вислизнутти з країни. А так всі прибіднялися... херово живем.
показати весь коментар
13.06.2025 14:15 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2025 14:26 Відповісти
 
 