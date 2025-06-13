Організував переправлення ухилянтів у вантажівках до Закарпаття: киянину загрожує до 9 років. ФОТО

До дев’яти років позбавлення волі загрожує киянину, який переправляв нелегально ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

44-річний мешканець Києва підшукував бажаючих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку.

Залучивши до протиправної діяльності інших осіб як водіїв, він організовував для "клієнтів" трансфер до Львівської області на легкових автомобілях.

Надалі, з метою уникнення перевірок на блокпостах, чоловіків переховували у вантажних автомобілях та доправляли до прикордонних районів Закарпатської області. Ціна такої послуги коштувала "клієнтам" 12 тисяч доларів.

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Під час обшуків поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності.



Організатору злочину загрожує до дев’яти років позбавлення волі.







