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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Четверо чоловіків, перевдягнувшись у військову форму, намагались втекти до Молдови, - ДПСУ. ФОТО

На околиці міста Кодима (Одеська область) правоохоронці затримали четвірку "туристів" у військовій формі, які намагалися потрапити до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловіки завчасно сплатили по 8 тисяч доларів на криптогаманець організатора – адміна телеграм-каналу, а той своєю чергою мав забезпечити їм "комфортне" доставлення до кордону. За вказівкою адміна, порушники придбали військову форму та екіпіровку, щоб не піддаватись перевіркам на шляху прямування.

До Одеси чоловіки прибули заздалегідь, де їх підхопили місцеві спільники й двома легковими автомобілями повезли в напрямку державного кордону. Але "маршрут втечі" завершився раніше, адже на них уже чекали прикордонники.

ухилянти на Одещині

В подальшому правоохоронці виявили та вилучили два транспортні засоби, мобільні телефони та готівкові кошти – 80 тис. гривень та 2 тис. доларів.

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За спробу незаконного перетинання державного кордону, відносно чотирьох мешканців Київщини, Одещини та Житомирщини складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

42-річного співорганізатора та його 47-річного пособника затримали та оголосили про підозри за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення або спроба незаконного переправлення осіб через державний кордон України", а також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 150 тис. гривень з кожного.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) кордон (4823) Одеська область (3306) ухилянти (999) Подільський район (2) Кодима (1)


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Топ коментарі
+5
ну їх перенаправлять.
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12.06.2025 19:32 Відповісти
+5
Хочуть спіймати маминого пустунчика, ніжну квіточку, народжену не для війни і відправити тебе захищати Україну.
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12.06.2025 19:44 Відповісти
+4
Это они в ТЦК шли но заблудились..
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12.06.2025 19:26 Відповісти
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Это они в ТЦК шли но заблудились..
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12.06.2025 19:26 Відповісти
ну їх перенаправлять.
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12.06.2025 19:32 Відповісти
Не треба людей тримати. Все повинно бути по чесному.
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12.06.2025 19:28 Відповісти
напиши це зеленському. він тебе почує і подякує. і візьме під особистий контроль.
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12.06.2025 19:34 Відповісти
Він мене читає на Цензорі
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12.06.2025 19:38 Відповісти
передай йому-щоб він здох падло наркоманське!
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12.06.2025 19:45 Відповісти
а навіщо ти його вибирав?
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12.06.2025 20:31 Відповісти
Інші, перевдягнувшись у військову форму, кошмарять всю Україну!
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12.06.2025 19:34 Відповісти
Хочуть спіймати маминого пустунчика, ніжну квіточку, народжену не для війни і відправити тебе захищати Україну.
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12.06.2025 19:44 Відповісти
хєр ти його зловиш. він в спідничці та на підборах в перуці на роботу ходить.
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12.06.2025 19:52 Відповісти
може треба нормальні гроші платити і щоб страховка була тисяч на 200 баксів на лікування важких поранень?
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12.06.2025 20:33 Відповісти
Марш - кидок?
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12.06.2025 19:37 Відповісти
От лошари.
Є надійніший спосіб не захищати Україну.
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12.06.2025 19:43 Відповісти
Здорові екіпіровані готові відразу на передок альтернативи не має тільки вперед
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12.06.2025 19:53 Відповісти
під російську диверсійну групу намагались закосити.
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12.06.2025 20:18 Відповісти
впевнений, що всі вони в 2019р голосували за зельца
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12.06.2025 20:58 Відповісти
 
 