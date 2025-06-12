Четверо чоловіків, перевдягнувшись у військову форму, намагались втекти до Молдови, - ДПСУ. ФОТО

На околиці міста Кодима (Одеська область) правоохоронці затримали четвірку "туристів" у військовій формі, які намагалися потрапити до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловіки завчасно сплатили по 8 тисяч доларів на криптогаманець організатора – адміна телеграм-каналу, а той своєю чергою мав забезпечити їм "комфортне" доставлення до кордону. За вказівкою адміна, порушники придбали військову форму та екіпіровку, щоб не піддаватись перевіркам на шляху прямування.

До Одеси чоловіки прибули заздалегідь, де їх підхопили місцеві спільники й двома легковими автомобілями повезли в напрямку державного кордону. Але "маршрут втечі" завершився раніше, адже на них уже чекали прикордонники.

В подальшому правоохоронці виявили та вилучили два транспортні засоби, мобільні телефони та готівкові кошти – 80 тис. гривень та 2 тис. доларів.

Читайте також: 13 000 євро за "шлях" до Словаччини через ліс - поліцейські затримали двох киян. ФОТОрепортаж

За спробу незаконного перетинання державного кордону, відносно чотирьох мешканців Київщини, Одещини та Житомирщини складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

42-річного співорганізатора та його 47-річного пособника затримали та оголосили про підозри за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення або спроба незаконного переправлення осіб через державний кордон України", а також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 150 тис. гривень з кожного.