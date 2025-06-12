РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11428 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 963 20

Четверо мужчин, переодевшись в военную форму, пытались бежать в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

На окраине города Кодыма (Одесская область) правоохранители задержали четверку "туристов" в военной форме, которые пытались попасть в Молдову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Мужчины заблаговременно оплатили по 8 тысяч долларов на криптокошелек организатора - админа телеграм-канала, а тот в свою очередь должен был обеспечить им "комфортную" доставку до границы. По указанию админа, нарушители приобрели военную форму и экипировку, чтобы не подвергаться проверкам на пути следования.

В Одессу мужчины прибыли заранее, где их подхватили местные сообщники и двумя легковыми автомобилями повезли в направлении государственной границы. Но "маршрут побега" завершился раньше, ведь их уже ждали пограничники.

уклонисты в Одесской области

В дальнейшем правоохранители обнаружили и изъяли два транспортных средства, мобильные телефоны и наличные средства - 80 тыс. гривен и 2 тыс. долларов.

Читайте также: 13 000 евро за "путь" в Словакию через лес - полицейские задержали двух киевлян. ФОТОрепортаж

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении четырех жителей Киевской, Одесской и Житомирской областей составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

42-летнего соорганизатора и его 47-летнего пособника задержали и объявили о подозрениях по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка или попытка незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", а также избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 150 тыс. гривен с каждого.

Автор: 

Госпогранслужба (6592) граница (5305) Одесская область (3651) уклонисты (929) Подольский район (1) Кодыма (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
ну їх перенаправлять.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:32 Ответить
+8
Хочуть спіймати маминого пустунчика, ніжну квіточку, народжену не для війни і відправити тебе захищати Україну.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:44 Ответить
+5
Это они в ТЦК шли но заблудились..
показать весь комментарий
12.06.2025 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это они в ТЦК шли но заблудились..
показать весь комментарий
12.06.2025 19:26 Ответить
ну їх перенаправлять.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:32 Ответить
Не треба людей тримати. Все повинно бути по чесному.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:28 Ответить
напиши це зеленському. він тебе почує і подякує. і візьме під особистий контроль.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:34 Ответить
Він мене читає на Цензорі
показать весь комментарий
12.06.2025 19:38 Ответить
передай йому-щоб він здох падло наркоманське!
показать весь комментарий
12.06.2025 19:45 Ответить
а навіщо ти його вибирав?
показать весь комментарий
12.06.2025 20:31 Ответить
я голосував за Порошенка. і був в меншості.
показать весь комментарий
12.06.2025 21:01 Ответить
Інші, перевдягнувшись у військову форму, кошмарять всю Україну!
показать весь комментарий
12.06.2025 19:34 Ответить
Хочуть спіймати маминого пустунчика, ніжну квіточку, народжену не для війни і відправити тебе захищати Україну.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:44 Ответить
хєр ти його зловиш. він в спідничці та на підборах в перуці на роботу ходить.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:52 Ответить
може треба нормальні гроші платити і щоб страховка була тисяч на 200 баксів на лікування важких поранень?
показать весь комментарий
12.06.2025 20:33 Ответить
Марш - кидок?
показать весь комментарий
12.06.2025 19:37 Ответить
От лошари.
Є надійніший спосіб не захищати Україну.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:43 Ответить
Дуже похоже на іпсо
Від больового шоку там навіть справу довершити неможливо, тим більше не впасти і калататися по полу а "гордо вийшов і жбурнув" ...
Це ідіотський сюр якийсь... Москалі розважаються на зміні...
А ще втрата крові, септичне зараження і взагалі пишдець...
показать весь комментарий
12.06.2025 21:27 Ответить
Здорові екіпіровані готові відразу на передок альтернативи не має тільки вперед
показать весь комментарий
12.06.2025 19:53 Ответить
під російську диверсійну групу намагались закосити.
показать весь комментарий
12.06.2025 20:18 Ответить
впевнений, що всі вони в 2019р голосували за зельца
показать весь комментарий
12.06.2025 20:58 Ответить
виборці зільонського розбігаються...
показать весь комментарий
12.06.2025 21:08 Ответить
Тренування штурмовиків чи ССО ?
Або поганий залік або погранці досвічені , глаз-алмаз
показать весь комментарий
12.06.2025 21:29 Ответить
 
 