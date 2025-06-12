Четверо мужчин, переодевшись в военную форму, пытались бежать в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

На окраине города Кодыма (Одесская область) правоохранители задержали четверку "туристов" в военной форме, которые пытались попасть в Молдову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Мужчины заблаговременно оплатили по 8 тысяч долларов на криптокошелек организатора - админа телеграм-канала, а тот в свою очередь должен был обеспечить им "комфортную" доставку до границы. По указанию админа, нарушители приобрели военную форму и экипировку, чтобы не подвергаться проверкам на пути следования.

В Одессу мужчины прибыли заранее, где их подхватили местные сообщники и двумя легковыми автомобилями повезли в направлении государственной границы. Но "маршрут побега" завершился раньше, ведь их уже ждали пограничники.

В дальнейшем правоохранители обнаружили и изъяли два транспортных средства, мобильные телефоны и наличные средства - 80 тыс. гривен и 2 тыс. долларов.

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За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении четырех жителей Киевской, Одесской и Житомирской областей составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

42-летнего соорганизатора и его 47-летнего пособника задержали и объявили о подозрениях по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка или попытка незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", а также избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 150 тыс. гривен с каждого.