13 000 евро за "путь" в Словакию через лес - полицейские задержали двух киевлян. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полицейские Киева установили, что двое безработных местных жителей, 33 и 63 лет, организовали схему незаконной переправки военнообязанных через границу Украины, а желающих избежать мобилизации они подыскивали среди своих знакомых.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Как действовали злоумышленники
Сообщники обещали "клиентам" доставить их на собственном автомобиле в Мукачево и в дальнейшем передать проводникам, которые бы помогли пройти сквозь лес в Словакию без помех, обойдя контрольно-пропускные пункты. Свою услугу дельцы оценили в 13 000 тысяч евро.
Правоохранители задержали нарушителей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины именно во время их встречи с одним из "клиентов", от которого они получили средства.
Сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, путем предоставления советов и указаний, по предварительному сговору группой лиц, с корыстным мотивом.
Что грозит нарушителям?
По ходатайству правоохранителей суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
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