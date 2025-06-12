РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13019 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
849 3

13 000 евро за "путь" в Словакию через лес - полицейские задержали двух киевлян. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Киева установили, что двое безработных местных жителей, 33 и 63 лет, организовали схему незаконной переправки военнообязанных через границу Украины, а желающих избежать мобилизации они подыскивали среди своих знакомых.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Как действовали злоумышленники

Сообщники обещали "клиентам" доставить их на собственном автомобиле в Мукачево и в дальнейшем передать проводникам, которые бы помогли пройти сквозь лес в Словакию без помех, обойдя контрольно-пропускные пункты. Свою услугу дельцы оценили в 13 000 тысяч евро.

Правоохранители задержали нарушителей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины именно во время их встречи с одним из "клиентов", от которого они получили средства.

Сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, путем предоставления советов и указаний, по предварительному сговору группой лиц, с корыстным мотивом.

Также читайте: Удалил более 350 карточек из базы о розыске уклонистов: ГБР сообщило о подозрении еще одному правоохранителю на Днепропетровщине

Переправляли в Словакию уклонистов
Переправляли в Словакию уклонистов
Переправляли в Словакию уклонистов
Переправляли в Словакию уклонистов
Переправляли в Словакию уклонистов

Смотрите: Побег мужчин в Молдову за 10 тысяч долларов: в Одесской области задержана группа, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Что грозит нарушителям?

По ходатайству правоохранителей суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Автор: 

Киев (25707) Словакия (995) уклонисты (929)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не понимаю, откуда у людей без мозга 13 тысяч евро? 🤔
показать весь комментарий
12.06.2025 15:01 Ответить
За ці бабки можна декілька років жити на дачі, завести бійцівських собак і ніякий ТЦК не страшний.......
показать весь комментарий
12.06.2025 15:02 Ответить
Абсолютно кончені люди, купа вакансій, не пов'язаних з ризиком для життя, а вони замість того, щоб заробляти гроші, віддають їх
показать весь комментарий
12.06.2025 15:10 Ответить
 
 