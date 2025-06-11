РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
946 2

Бегство мужчин в Молдову за 10 тысяч долларов: на Одесщине задержана группа, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники и правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста из Украины в Молдову.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Одесской области разоблачили группу, которая организовывала побег уклонистов в Молдову
В Одесской области разоблачили группу, которая организовывала побег уклонистов в Молдову

Как отмечается, в состав группы входили трое жителей Одесской области, среди которых - действующий военный. Стоимость "услуг" составляла 10 500 долларов США с человека. Роли среди участников были распределены: один контактировал с клиентами и собирал предоплату, другой занимался логистикой, третий перевозил уклонистов к границе в грузовике, где клиентов прятали в конструктивных полостях автомобиля.

В общей сложности, клиенты платили деньги частями: 500 долларов - предоплата, 5500 - во время маршрута перед размещением в транспорте, и еще 4500 долларов в это же время передавали доверенному лицу в Одессе.

Смотрите также: Замаскировались под бригаду скорой: на Закарпатье разоблачили очередной канал по переправке уклонистов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО

В Одесской области разоблачили группу, которая организовывала побег уклонистов в Молдову

Правоохранители задержали одного из организаторов вместе с клиентом при перевозке к границе, еще двух - в Одессе, после получения очередной части оплаты.

Всем троим сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 605 600 грн каждому.

Смотрите также: Фальшивые документы за $11 000: во Львовской области ликвидирован канал переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6587) Одесская область (3649) уклонисты (928)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Втеча від чого? Від геніального правління сонцесяйного? Та не може бути такого, це всьо ІПСО
показать весь комментарий
11.06.2025 15:56 Ответить
Новини з такого розряду все більше тхнуть новинами з кндр або з гдр часів хонекера.
показать весь комментарий
11.06.2025 17:00 Ответить
 
 