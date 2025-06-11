Втеча чоловіків до Молдови за 10 тисяч доларів: на Одещині затримано групу, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники та правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку з України до Молдови.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.





Як зазначається, до складу групи входили троє мешканців Одещини, серед яких - діючий військовий. Вартість "послуг" становила 10 500 доларів США з людини. Ролі серед учасників були розподілені: один контактував з клієнтами і збирав передплату, інший займався логістикою, третій перевозив ухилянтів до кордону у вантажівці, де клієнтів ховали у конструктивних порожнинах автомобіля.

Загалом клієнти сплачували гроші частинами: 500 доларів - передоплата, 5500 - під час маршруту, перед розміщенням у транспорті, та ще 4500 доларів - у цей же час передавали довіреній особі в Одесі.

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Правоохоронці затримали одного з організаторів разом із клієнтом під час перевезення до кордону, ще двох - в Одесі після отримання чергової частини оплати.

Усім трьом повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 грн кожному.

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