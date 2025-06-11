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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Втеча чоловіків до Молдови за 10 тисяч доларів: на Одещині затримано групу, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники та правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку з України до Молдови.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

На Одещині викрили групу, яка організовувала втечу ухилянтів до Молдови
На Одещині викрили групу, яка організовувала втечу ухилянтів до Молдови

Як зазначається, до складу групи входили троє мешканців Одещини, серед яких - діючий військовий. Вартість "послуг" становила 10 500 доларів США з людини. Ролі серед учасників були розподілені: один контактував з клієнтами і збирав передплату, інший займався логістикою, третій перевозив ухилянтів до кордону у вантажівці, де клієнтів ховали у конструктивних порожнинах автомобіля.

Загалом клієнти сплачували гроші частинами: 500 доларів - передоплата, 5500 - під час маршруту, перед розміщенням у транспорті, та ще 4500 доларів - у цей же час передавали довіреній особі в Одесі.

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На Одещині викрили групу, яка організовувала втечу ухилянтів до Молдови

Правоохоронці затримали одного з організаторів разом із клієнтом під час перевезення до кордону, ще двох - в Одесі після отримання чергової частини оплати.

Усім трьом повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 грн кожному.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) Одеська область (3303) ухилянти (998)


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Втеча від чого? Від геніального правління сонцесяйного? Та не може бути такого, це всьо ІПСО
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11.06.2025 15:56 Відповісти
Новини з такого розряду все більше тхнуть новинами з кндр або з гдр часів хонекера.
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11.06.2025 17:00 Відповісти
 
 